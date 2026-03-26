Rat za inženjerski talenat u Silicijumskoj dolini više nije samo plata, akcije i bonusi - sada postoji četvrta stavka: budžet za AI tokene. Džensen Huang, izvršni direktor Nvidije, predložio je da inženjeri dobijaju polovinu plate u tokenima, što omogućava najtalentovanijima da troše i do 250.000 dolara godišnje na AI compute.

Ideja nije potpuno nova. Investitor Tomaš Tunguz je još u februaru pisao da startapi dodaju troškove inferencea kao deo kompenzacije, pokazujući da globalne firme već eksperimentišu sa novim modelima nagrađivanja, kombinujući tradicionalne plate sa resursima potrebnim za rad sa AI agentima.

Tokenmaxxing - kako inženjeri troše milione

Pojava agenata je dramatično povećala potrošnju: dok običan korisnik troši desetine hiljada tokena za jedan esej, inženjer koji pokrene roj agenata može potrošiti milione u jednom danu - automatski i bez kucanja reči. New York Times izveštava da se inženjeri u Meti i OpenAI-ju takmiče po internim rang-listama potrošnje tokena.

Ovakva “gamifikacija” resursa otvara novu dimenziju u radnom okruženju. Kompanije time mogu da održe ravnotežu keš kompenzacije, dok motivišu svoje zaposlene da maksimalno koriste AI infrastrukturu za razvoj i eksperimentisanje.

Od globalnog trenda do lokalne realnosti

Trend AI tokena ne zaobilazi ni Srbiju. Na petom AI Hub meetupu u Beogradu, Nikola Trifunović iz Perplexity-ja otkrio je da mu API troškovi često premašuju platu, a firma pokriva sve. Izvori StartIt-a potvrđuju da neki inženjeri u Srbiji troše i preko 15.000 evra mesečno na tokene.

Ovo pokazuje da i lokalne firme brzo prate globalne trendove. Tokeni kao benefiti postaju novi način raspodele resursa, a kompanije koriste ovu strategiju kako bi zadržale najtalentovanije ljude i podstakle eksperimentisanje sa AI.

Prednosti i rizici korišćenja AI tokena

Jedna od prednosti tokena je fleksibilnost: inženjeri mogu sami odlučiti kada i kako da troše resurse za trening modela i izvođenje eksperimenata, što omogućava brži razvoj i testiranje novih AI rešenja.

Međutim, rizici nisu zanemarljivi. Velike i neplanirane potrošnje tokena mogu dovesti do finansijskih pritisaka na firme, a takmičenje u potrošnji može stvoriti stres i pritisak među zaposlenima. Balansiranje između motivacije i kontrole troškova postaje ključno.

Budućnost plata i AI resursa

Ako kompanije uspešno integrišu AI tokene u sistem kompenzacija, mogu održati konkurentne plate dok istovremeno podstiču inovacije i eksperimentisanje sa AI. Model tokena takođe može olakšati planiranje budžeta za compute i resurse.

Trend pokazuje da svet rada i plate evoluira u pravcu gde digitalni resursi postaju deo lične kompenzacije, a lokalni inženjeri u Srbiji slede globalni tok. Ovo postavlja nova pravila igre i za zaposlene i za kompanije koje žele da budu konkurentne na tržištu talenata.

