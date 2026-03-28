Danas je situacija potpuno drugačija. I dalje postoje dobre plate i ozbiljne firme, ali prvi put se jasno oseća nesigurnost jer ljudi koji su do juče birali između tri ponude sada čekaju odgovor nedeljama, a mnogi prvi put razmišljaju o tome šta će raditi ako ostanu bez posla.

Prvo je italijanska Lottomatica otpustila 348 zaposlenih u jednom danu i to usred radnog vremena, da bi softverska kompanija Zendesk iz SAD otpustila 60 ljudi sa planom zatvaranja firme u Srbiji, a onda je otišla i američka gejming kompanija Playstudios, gde je radilo oko 100 ljudi.

Zašto su firme počele da otpuštaju

Najviše se u analizama domaće IT industrije navodi da su velike kompanije sa stranim klijentima prve počele da smanjuju timove kada su projekti počeli da nestaju. U izveštaju o IT tržištu rada za 2024/2025. jasno se navodi da sve više firmi u Srbiji smanjuje troškove, ukida beneficije i zapošljava znatno manje ljudi nego ranije, što praktično znači da su otkazi već postali deo realnosti u domaćem IT-ju.

Najveći razlog za otkaze nije samo jedna stvar, već kombinacija nekoliko problema koji su se pojavili gotovo istovremeno. Strane kompanije koje su dolazile u Srbiju jer je bila povoljnija od zapadne Evrope sada sve češće traže jeftinija tržišta. Projekti koji su ranije trajali godinama sada se prekidaju ili skraćuju, a kada projekat nestane, nestaje i potreba za velikim timovima. Uz to, mnoge firme su tokom pandemije zapošljavale mnogo više ljudi nego što im je stvarno trebalo, jer je tada potražnja za digitalnim uslugama eksplodirala. Sada dolazi naplata tog perioda i kompanije smanjuju troškove, a programeri su među prvima na udaru.

AI menja pravila igre brže nego što se očekivalo

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste to što se IT promenio iznutra. Veštačka inteligencija više nije samo pomoćni alat, već nešto što direktno menja način rada. Zadaci za koje je ranije bio potreban tim junior programera danas mogu da se urade za mnogo kraće vreme.

To ne znači da programeri više nisu potrebni, ali znači da ih je potrebno manje nego ranije, posebno na početničkim pozicijama. Zbog toga su upravo juniori najviše pogođeni, dok firme sve češće traže iskusne ljude koji mogu da rade kompleksnije stvari i da se prilagode novim tehnologijama.

IT stručnjaci udarili na menadžere

Plate su porasle, i to je postalo problem

Još jedna stvar koja se retko spominje jeste da su plate rasle brzo i mnogi su se navikli na sigurnost i visoka primanja. Međutim, Srbija više nije tako jeftina destinacija za strane kompanije kao nekada. Kada troškovi porastu, firme počinju da traže druga tržišta ili da smanjuju timove.

Tako dolazimo do paradoksa: sektor koji je godinama rastao zbog visokih plata sada se suočava sa problemima upravo zbog toga što su plate previše porasle.

Šta čeka programere u narednom periodu

Najveća promena koja tek dolazi nije u broju otkaza, već u tome kako će izgledati IT u budućnosti. Posla će i dalje biti, ali više neće biti dovoljno samo znati osnove programiranja. Tražiće se ljudi koji razumeju veštačku inteligenciju, podatke, automatizaciju i složenije sisteme.

Drugim rečima, IT više neće biti sektor u koji se ulazi lako i brzo, već oblast u kojoj opstaju oni koji stalno uče i prilagođavaju se. Beograd će i dalje biti važan IT centar, ali će to biti drugačiji IT nego onaj na koji su se mnogi navikli. Ukratko, programeri neće nestati, ali će morati ozbiljno da se menjaju. A za mnoge je to dosta teže nego što zvuči.

