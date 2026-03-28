Odmah da vam kažemo, ovo nije nikakva paranoja niti slučajnost. Stručnjaci već godinama objašnjavaju da loše vreme zaista može da pokvari internet, posebno u zemljama gde je infrastruktura starija ili delimično iznad zemlje.

Kada pada jaka kiša, voda može da uđe u stare kablove, konektore i razvodne kutije, a to onda stvara smetnje i signal jednostavno počne da slabi ili potpuno nestane.

Vetar gori neprijatelj interneta od kiše

Još gore je kada duva jak vetar. Vetar sam po sebi ne gasi internet, ali može da pomeri ili ošteti kablove koji vise između bandere, da napravi problem na antenama ili da izazove kratke prekide struje. Čim nestane struja makar na sekund, internet ode sa njom. U tehničkim objašnjenjima čak se navodi da vetar i vlaga mogu da povećaju takozvani šum na liniji, što znači da modem više ne može normalno da prima signal.

Drugi razlog za smetnje internet signala prilikom lošeg vremena je to što se kod nas još uvek na mnogim mestima koristi starija infrastruktura, posebno bakarni kablovi (DSL). Takvi kablovi su mnogo osetljiviji na vlagu nego moderni optički internet. Kada padne jaka kiša, vlaga praktično ulazi u kabl i signal počne da slabi kao da neko stišava zvuk na radiju. To nije teorija, nego jedan od najčešćih razloga zašto internet usporava baš kada pada kiša.

Mreža tad postane preopterećena

Postoji i jedan potpuno realan razlog o kojem niko ne razmišlja, a to je da kada je loše vreme, svi sede u kući i svi koriste internet u isto vreme. Neko gleda Netflix, neko igra igrice, neko radi od kuće, a neko skroluje TikTok već treći sat. Mreža jednostavno postane preopterećena i internet počne da „guši“. Čak i tehničke podrške navode da zagušenje mreže može biti jedan od glavnih razloga za loš signal, posebno u večernjim satima.

I naravno, tu je i onaj naš domaći problem u vidu rutera koji stoji u ćošku, iza televizora, pored mikrotalasne i ispod police. Stručnjaci stalno ponavljaju da loš položaj rutera može dodatno da pogorša signal, pa kad se spoji loše vreme plus loš signal u stanu, dobijate savršen recept za nerviranje.

Ako vam je za utehu, nismo jedini

Zato nije čudno što mnogi kod nas imaju osećaj da internet radi savršeno samo kada je sunce i nema vetra. Čim krene kiša i vetar, mreža počne da se ponaša kao da je preživela rat. Istina je negde između – deo problema je stvarno u vremenu, a deo u starim kablovima i infrastrukturi koja jednostavno nije spremna za ozbiljne vremenske uslove.

Na kraju, dobra vest je da ovo ne znači da je internet loš samo u Srbiji. To se dešava svuda gde postoje stari kablovi ili gde signal ide preko antena i vazduha, u prevodu, u većem delu Evrope.

Ima li pomoći?

Ukoliko imate mogućnost, razmislite o prebacivanju na optički internet. Optički kablovi nisu toliko osetljivi na kišu i vetar, pa signal ostaje stabilniji čak i kada nevreme divlja napolju. Ako koristite mobilni internet, pokušajte i da ruter ili telefon postavite bliže prozoru ili u sobu gde je bolji signal jer često već par metara pomeranja napravi veliku razliku.

Takođe, nemojte zaboraviti da se preopterećenje mreže može ublažiti tako što ćete planirati preuzimanja i gledanje video sadržaja u vreme kada ne koriste svi internet. Ako je moguće, izbacize streaming u "udarnim" satima ili igrajte online igre kada nije vrhunac kućnog korišćenja mreže.

