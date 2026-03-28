Grupa koja je preuzela odgovornost za napad naziva sebe Handala Hack Team, a reč je o hakerima koji se predstavljaju kao pro‑palestinska mreža, ali su analitičari i zapadni izvori ranije utvrdili da se iza takvih imena često kriju akteri povezani sa iranskim obaveštajnim službama ili podržavani od strane istih.

Handala je u februaru i martu 2026. već preuzimala odgovornost za napade na velike ciljeve, uključujući i sajtove i industriju medicinskih uređaja u SAD, što ukazuje na širu kampanju sajber aktivnosti.

Šta su objavili hakeri

Handala Hack Team objavio je preko svoje web stranice deo sadržaja koji navodno potiče iz Patelovog ličnog Gmail naloga. Objavljeno je više od 300 emailova i fotografija koje datiraju iz perioda od oko 2010. do 2019. godine. Među objavljenim materijalima pojavljuju se lične fotografije Patela, uključujući slike sa putovanja, slike iz privatnog života kao i navodni životopis koji datira iz vremena pre njegovih zvaničnih funkcija.

Iako je hakovan nalog lični, a ne onaj povezan sa zvaničnim poslovima FBI‑ja, sama objava ličnih podataka visokog zvaničnika je neuobičajena i izazvala je veliku pažnju javnosti širom sveta.

Podaci nisu povezani sa poverljivim državnim informacijama

Zvaničnici FBI‑ja potvrdili su da je došlo do kompromitovanja email naloga, ali su naglasili da objavljeni podaci ne sadrže poverljive ili državne informacije, te da se radi o materijalu iz perioda pre Patelovog mandata na čelu agencije. Portparol FBI‑ja izjavio je i da su preduzeti koraci da se ograniče potencijalni rizici i da se situacija istražuje.

Međutim, bezbednosni eksperti ističu da ciljanje ličnih naloga direktora FBI‑ja predstavlja značajnu fazu u ukupnom pejzažu sajber pretnji. Čak i ako kompromitovani podaci nisu državne prirode, pristup ličnom emailu visokog zvaničnika može se koristiti za dalje manipulacije, ucenu ili stvaranje tenzija i političkih poruka, posebno u vreme povećanih napetosti između SAD i Irana.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Ko je Keš Patel?

Patel je direktor FBI‑ja i jedan od glavnih ljudi zaduženih za nacionalnu bezbednost SAD. Njegova pozicija znači da se bavi pitanjima koja direktno utiču na odbranu zemlje, spoljnu politiku i koordinaciju sa vojskom i obaveštajnim službama.

U kontekstu globalnih tenzija i sukoba, poput trenutnih geopolitičkih trzavica sa Iranom, Patel je praktično na prvoj liniji digitalnog fronta. Njegov lični email postao je meta hakera, što pokazuje da čak i najviši bezbednosni zvaničnici nisu imuni na sajber ratovanje i da se informatički napadi sada dešavaju paralelno sa stvarnim konfliktima.

