SMIC je najveća kompanija za proizvodnju čipova u Kini i jedna od vodećih kompanija poluprovodničke industrije na svetu. Uprkos naporima SAD i partnera da ograniče pristup naprednoj tehnološkoj opremi, SMIC je u poslednjih nekoliko godina bio na udaru restrikcija i sankcija upravo zbog optužbi da ima bliske veze s kineskim vojnim strukturama i da doprinosi razvoju vojne tehnologije

Prema američkim zvaničnicima, SMIC je krajem prošle godine počeo da šalje specijalizovane alate za proizvodnju čipova Iranu, uključujući, kako se navodi, i tehničku obuku za korišćenje tih alata, a oprema je korišćena u iranskom vojno-industrijskom sektoru.

Da li je reč o kršenju sankcija?

Jedno od najvažnijih pitanja koje se postavlja jeste da li je oprema sadržavala komponente poreklom iz SAD ili drugih zemalja koje važe za osetljive tehnologije. Ako je to tačno, takva isporuka bi potencijalno predstavljala kršenje američkih i međunarodnih sankcija koje ciljano Iranu ograničavaju pristup naprednim tehnologijama.

Zabrinjava što se ovaj tehnološki transfer dogodio sad u vreme pojačanih tenzija između Irana i SAD/Izraela, koje su uključene u konflikt koji je eskalirao početkom godine. Upravo u tom kontekstu, američki zvaničnici izražavaju zabrinutost da tehnološka saradnja između Pekinga i Teherana može doprineti osnaživanju iranskih vojnih kapaciteta, uključujući i sisteme koji zavise od poluprovodničke elektronike.

Iranska tehnologija sve jača

Prema izvorima, pored fizičke opreme SMIC je verovatno obezbedio tehničku obuku i podršku za iranske inženjere u korišćenju ovih sistema i tehnologija. To ukazuje da transfer nije bio samo proizvod ili alat, već i znanje, što potencijalno može dugoročno ojačati iransku domaću tehnološku sposobnost.

Za sada, niti SMIC, niti kineska vlada, niti iranske diplomatske misije nisu dali zvaničan komentar o optužbama. Kineske vlasti nastoje da svoj odnos s Iranom prikažu kao običnu trgovinsku saradnju unutar međunarodnih pravila, dok Teheran ponavlja da njegove aktivnosti nisu usmerene ka destabilizaciji bezbednosti.

Opšta gungula u industriji čipova

Američki zvaničnici su izrazili zabrinutost da bi ovakvi transferi mogli narušiti globalne napore da se ograniči pristup Iranu tehnologijama koje mogu biti korišćene u vojne svrhe. To bi, prema njima, moglo dovesti do pooštravanja sankcija i dodatnih restrikcija protiv kineskih tehnoloških firmi, ali i pooštravanja kontrole izvoza naprednih poluprovodničkih tehnologija.

Na sve to, globalni lanci snabdevanja poluprovodnicima već su pod velikim pritiskom zbog restrikcija između SAD i Kine, novih izvoznickih pravila i potrage za tehnološkom nezavisnošću. Ako se potvrdi da je Kina prekršila neke od postojećih sankcija ili izvoznih kontrola, to bi moglo dodatno polarizovati globalnu industriju čipova.

Kako će ovo ojačati poziciju Irana?

Analitičari navode i da bi ovakva vrsta transfera tehnologije mogla podstaći druge zemlje da preispitaju svoje pozicije i politike u vezi sa trgovinom poluprovodnicima i osetljivim tehnologijama, posebno u vreme kada se poluprovodnički sektor smatra strateškim resursom u kontekstu nacionalne bezbednosti i tehnološke dominacije.

Za Iran, pristup opremi i tehnologiji za proizvodnju čipova može predstavljati veliki tehnološki pomak jer bi potencijalno mogao da unapredi domaću industriju elektronike i komponenti koje se koriste u vojnim sistemima, komunikacijama i drugim sektorima. Ukoliko ovaj pristup uključuje i znanje ili obuku njegove radne snage, dugoročno to znači jačanje sopstvenih kapaciteta bez potpune zavisnosti od uvoza.

