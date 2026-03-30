Odluka porote u američkoj saveznoj državi Nju Meksiko donela je snažan udarac kompaniji Meta, koja će morati da izdvoji čak 375 miliona dolara zbog obmanjivanja korisnika o bezbednosti svojih platformi. Ova presuda označava ozbiljan pravni presedan i otvara pitanje odgovornosti velikih tehnoloških sistema za ono što se dešava unutar njihovih digitalnih okvira.

Sud je zaključio da su korisnici pretrpeli štetu, dok je kompanija, uprkos dostupnim informacijama, nastavila da umanjuje ozbiljnost problema. Ovakav epilog dodatno pojačava pritisak na tehnološke gigante da transparentnije komuniciraju o rizicima koje njihove platforme nose.

Istraga koja je pokrenula lavinu

Ceo slučaj ima korene u tužbi podnetoj krajem 2023. godine, nakon dvogodišnjeg istraživanja koje je ukazalo na zabrinjavajuće zloupotrebe društvenih mreža. Prema nalazima koji su izneti pred sudom, platforme Facebook i Instagram korišćene su kao prostor za trgovinu decom u svrhu seksualne eksploatacije.

Ovi navodi postali su ključni deo optužnice, a tužilaštvo je tvrdilo da su takve aktivnosti bile moguće zbog propusta u kontroli i bezbednosnim mehanizmima. Time je slučaj dobio mnogo širi društveni značaj, prevazilazeći okvire klasičnog pravnog spora.

“Istorijska pobeda” ili nov početak

Državni tužilac Raul Tores opisao je presudu kao prekretnicu u borbi za zaštitu dece i porodica. Prema njegovim rečima, rukovodstvo kompanije bilo je upoznato sa negativnim posledicama svojih proizvoda, ali nije adekvatno reagovalo na upozorenja iz sopstvenih redova.

Ovakva ocena dodatno naglašava težinu odluke porote, koja je prvi put jasno povezala odgovornost kompanije sa konkretnim štetnim radnjama na njenim platformama. Time se otvara prostor za slične postupke u budućnosti.

Kako se stiglo do 375 miliona

Porota je odlučila da primeni maksimalnu zakonsku kaznu od 5.000 dolara po pojedinačnom prekršaju. Kada se sabere ukupan broj utvrđenih povreda zakona o zaštiti potrošača države Nju Meksiko, dolazi se do iznosa od 375 miliona dolara.

Ovakav pristup jasno pokazuje da sud nije želeo da ostavi prostor za ublažavanje odgovornosti. Naprotiv, visina kazne šalje snažnu poruku o ozbiljnosti prekršaja i potencijalnim posledicama za druge kompanije koje zanemaruju bezbednost korisnika.

Meta uzvraća - žalba i nastavak borbe

Iz kompanije Meta poručuju da se ne slažu sa presudom i najavljuju žalbeni postupak, a Mark Zakerberg ističe da su uložili milijarde dolara u unapređenje tehnologije i zaštitu mladih korisnika.

U narednoj fazi procesa, koja počinje 4. maja, tužilaštvo planira da zatraži dodatne novčane sankcije, ali i konkretne izmene u dizajnu platformi. Paralelno s tim, Meta se suočava i sa drugim tužbama širom Sjedinjenih Američkih Država, uključujući slučaj u Los Anđelesu, gde se tehnološke kompanije terete za štetne uticaje na decu.

