Apple je angažovao Lilijan Rinkon, bivšu izvršnu direktorku iz Google-a, kao potpredsednicu za marketing proizvoda u oblasti veštačke inteligencije. Ona će izveštavati Grega „Joz“ Josvijaka, starijeg potpredsednika za globalni marketing proizvoda u kompaniji.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Apple planira veliku modernizaciju svog virtuelnog asistenta Siri, transformišući ga u naprednog četbota koji bolje razume i komunicira sa korisnicima.

Iskustvo iz Google-a i Microsoft-a

Pre dolaska u Apple, Rinkon je skoro deceniju radila u Google-u, gde je bila potpredsednica proizvoda za Google Shopping i doprinosila razvoju Google Assistant-a. Ranije je takođe radila u Microsoft-u i Skype-u, stičući iskustvo u AI i e-trgovini.

Njeno bogato iskustvo u vođenju proizvoda okrenutih potrošačima čini je idealnom da Apple-ove AI platforme, uključujući Siri i Apple Intelligence, pozicionira na tržištu i predstavi korisnicima u najboljem svetlu.

Siri se preoblikuje u četbota

Apple priprema novu verziju Siri koja će koristiti tehnologiju iz Google-ovog Gemini AI modela. Cilj je da Siri postane konverzacioni, kontekstualno svestan asistent sposoban za kompleksne zadatke, od sažimanja informacija do skeniranja dokumenata i izvršavanja višestepenih akcija.

Ova promena je deo šire strategije Apple-a da nadoknadi zaostatak u generativnoj AI tehnologiji i stvori konkurentan, napredan virtuelni asistent u poređenju sa ChatGPT-om, Google Gemini-jem i Microsoft Copilot-om.

Marketing i tehnologija idu ruku pod ruku

Rinkon će biti odgovorna za marketing i upravljanje proizvodima Apple Intelligence platformi, što znači da će balansirati između komunikacije sa korisnicima i tehničke sofisticiranosti proizvoda. Apple ističe da i dalje drži privatnost i obradu podataka na uređaju kao prioritet, dok partnerstva poput onog sa Google-om omogućavaju korišćenje naprednih AI modela.

Njen angažman je deo sveobuhvatnog plana kompanije da ojača i tehnološku osnovu i marketinšku strategiju AI inicijativa, posebno pred lansiranje iOS 27 i ažuriranja za macOS i iPadOS.

Apple ubrzava u AI trci

Ovaj potez je nastavak jačanja AI tima, uključujući i prethodne zapošljavanja poput Amara Subramanje (ranije iz Microsoft-a i Google-a), koji nadgleda istraživanja, modele i bezbednost.

Apple sada kombinuje razvoj napredne tehnologije sa jačim marketingom kako bi postigao konkurentsku prednost u generativnoj AI, pripremajući se da korisnicima ponudi inteligentnije i korisnički prilagođene AI iskustvo u narednoj godini.

