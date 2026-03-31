Američki savezni sud privremeno je zaustavio administraciju Donalda Trampa da kazni kompaniju Anthropic zbog odbijanja da svoju veštačku inteligenciju stavi na neograničeno raspolaganje u vojne svrhe.

Ova odluka predstavlja značajnu pobedu za startap, koji se našao u sporu sa Pentagonom nakon što su propali pregovori o korišćenju njihove tehnologije za autonomno oružje i masovni nadzor.

Sudija upozorila na rizike za kompaniju

Sudija Rita Lin naglasila je da bi označavanje Anthropic-a rizičnim za lanac snabdevanja moglo naneti ozbiljnu finansijsku i reputacionu štetu, pa čak i “osakatiti” kompaniju. Zbog toga je privremeno zabranila američkim agencijama da sprovode tu meru.

Odluka dolazi nekoliko nedelja nakon što je Anthropic odbio da svoju AI tehnologiju koristi u vojne svrhe, što je eskaliralo sukob sa administracijom Trampa.

Propali pregovori sa Pentagonom

Pentagon je želeo pristup veštačkoj inteligenciji kompanije za vojne projekte, ali Anthropic je odlučno odbio. U međuvremenu, ministar odbrane Pit Hegset predložio je dodatna ograničenja za vojne dobavljače, dok je administracija Trampa označila Anthropic kao bezbednosni rizik.

Kompanija je potom podnela tužbu tvrdeći da bi takve mere nanelo ogromnu štetu poslovanju i da su nezakonite, dok su joj podršku dale i velike tehnološke firme.

Sudsko obrazloženje

Sudija Lin je naglasila da Pentagon ima pravo da bira AI proizvode koje koristi, ali da označavanje Anthropica kao bezbednosnog rizika predstavlja proizvoljnu i nezakonitu meru.

Ona je dodala da zakon ne podržava ideju da se američka kompanija može tretirati kao protivnik samo zbog neslaganja sa Vladom, čime je potvrđena zaštita prava privatnih firmi u AI sektoru.

Dalja procedura i fokus Anthropica

Administracija Donalda Trampa ima rok od sedam dana da uloži žalbu na odluku suda.

Iz Anthropica su poručili da su zahvalni sudu na brzoj reakciji, ali da ostaju fokusirani na saradnju sa Vladom u razvoju bezbedne i pouzdane veštačke inteligencije.

