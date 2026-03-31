Slušaj vest

Masovni otkazi u velikim tehnološkim kompanijama postali su svojevrsna godišnja tradicija. Međutim, način na koji menadžeri objašnjavaju te odluke značajno se promenio. Dok su ranije u fokusu bili izrazi poput efikasnosti, prekomernog zapošljavanja i previše menadžerskih slojeva, danas je sve usmereno ka veštačkoj inteligenciji.

U poslednjih nekoliko nedelja, giganti poput Google-a, Amazon-a, Mete, ali i manjih firmi kao što su Pinterest i Atlassian, najavili su ili upozorili na planove smanjenja radne snage. Razlog? Napredak u AI tehnologijama koji, kako tvrde, omogućava firmama da rade više sa manje zaposlenih.

Foto: Shutterstock

AI kao izgovor za otkaze

Mark Zakerberg, direktor Mete, izjavio je još u januaru da bi 2026. godina mogla biti prekretnica za način na koji radimo zahvaljujući AI. Od tada, kompanija koja poseduje Facebook, Instagram i WhatsApp otpustila je stotine zaposlenih, uključujući 700 samo prošle nedelje.

Meta planira da gotovo udvostruči ulaganja u AI ove godine, dok u “prioritetnim oblastima” i dalje zapošljava, kako navodi portparol. Ipak, očekuju se dalji otkazi, a u mnogim odeljenjima je uvedena zamrzavanje zapošljavanja, prema izvorima bliskim kompaniji.

Foto: Shutterstock

Vizija “manje ljudi, više rezultata”

Džek Dorsi, lider finansijsko-tehnološke firme Block, bio je još direktniji u objašnjenju svojih odluka. Njegova kompanija, koja upravlja platformama kao što su CashApp, Square i Tidal, najavila je smanjenje skoro polovine radne snage.

“Inteligentni alati su promenili značenje vođenja i razvoja kompanije… Manji tim, koristeći alate koje razvijamo, može da postigne više i bolje,” rekao je Dorsi, dodajući da očekuje da će većina firmi doneti slične zaključke u narednoj godini.

Foto: Shutterstock

AI kao “bolja priča” za investitore

Neki kritičari Dorsijevih odluka podsećaju da je on prethodno vodio barem dva kruga masovnih otkaza, bez ikakvih pominjanja AI. Ipak, navodeći AI kao razlog deluje bolje nego priznati pritiske na troškove ili težnju da se zadovolje akcionari, objašnjavaju investitori poput Terensa Rohana.

Rohan dodaje da u mnogim kompanijama koje podržava, 25 do 75% koda sada generiše AI, što pokazuje stvarnu pretnju ovom alatu za radna mesta programera, softverskih inženjera i drugih visokokvalifikovanih stručnjaka.

Foto: Shutterstock

Otkazi kao signal discipline i pripreme

Postoji i drugi razlog za otkaze koji nije direktno vezan za tehničke sposobnosti AI. Amazon, Meta, Google i Microsoft planiraju da u narednoj godini ulože ukupno 650 milijardi dolara u AI. Menadžeri, želeći da ublaže šok kod investitora zbog ovih troškova, često ciljaju na plate zaposlenih, koje su najveći trošak u tehnološkim firmama.

Amazon, na primer, planira da uloži 200 milijardi dolara u AI, dok istovremeno nastoji da “kompenzuje troškove kroz efikasnost i smanjenje drugih rashoda”. Otkazi signaliziraju investitorima da kompanije ozbiljno pristupaju troškovima, pokazujući disciplinu i spremnost da optimizuju budžet, čak i ako smanjenje broja zaposlenih nije ključno za ukupni račun.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.