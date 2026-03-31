Sony je najavio globalno poskupljenje svojih PlayStation 5 konzola, uključujući povećanje od 100 dolara u SAD-u. Ovo je drugo povećanje cena u manje od godinu dana, dok japanski gigant pokušava da se nosi sa rastom troškova ključnih komponenti, poput memorijskih čipova.

Industrijska trka za izgradnju infrastrukture za veštačku inteligenciju povećala je potražnju za čipovima za data centre, što je smanjilo dostupnost čipova za potrošačke uređaje i dodatno opteretilo globalne lance snabdevanja.

Nove cene - PS5 i PS5 DE skuplji

Od 2. aprila standardni PS5 u SAD-u koštaće 649,99 dolara, umesto prethodnih 549,99 dolara. Digital Edition će sada biti 599,99 dolara, dok će premium model PS5 Pro koštati 899,99 dolara.

Cene Sony-jevog uređaja za daljinsko igranje, PlayStation Portal, takođe rastu sa 199,99 na 249,99 dolara. Ova povećanja cene najavljena su i za Evropu i Japan, nakon što je kompanija sprovela "pažljivu evaluaciju" rasta troškova u globalnim lancima snabdevanja.

Posledice po tržište video-igara

Analitičari upozoravaju da će rast cena konzola verovatno usporiti rast video-igara ove godine. Kompanija Epic Games, kreator popularnog Fortnite-a, navela je slabu prodaju konzola kao jedan od razloga za otkazivanje 1.000 radnih mesta ranije ove nedelje.

U ključnom kvartalu praznične sezone, od oktobra do decembra, prodaja PlayStation 5 pala je 16% u odnosu na prethodnu godinu, na osam miliona jedinica. Konzola je na tržištu već oko šest godina, što dodatno utiče na dinamiku prodaje.

Sony i Microsoft u eri poskupljenja

Sony je prethodno u avgustu prošle godine povećao cenu PS5 za oko 50 dolara u SAD-u. Sličan potez povukao je i Microsoft sa svojom konzolom Xbox, takođe prošle godine, prateći trend rasta troškova komponenti u industriji.

Povećanja cena pokazuju kako proizvođači konzola balansiraju između ulaganja u nove tehnologije i očuvanja profitabilnosti, dok se globalno tržište suočava sa ograničenom ponudom ključnih komponenti.

Glavni krivci za rast cena

Rastuće cene memorijskih čipova povezane su sa potražnjom za visokim performansama u AI infrastrukturi. Proizvođači čipova često favorizuju proizvode za data centre sa višom maržom, što dodatno smanjuje raspoloživost za potrošačke uređaje poput PS5.

Sony i drugi proizvođači sada pokušavaju da pronađu ravnotežu između razvoja novih modela i prilagođavanja cena, kako bi ostali konkurentni u tržištu koje se brzo menja i gde igrači očekuju pristupačne, ali moćne konzole.

