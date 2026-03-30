Montenegro Future Festival se već nekoliko godina održava u Baru. Koliko je za Opštinu Bar značajno što je domaćin jednog ovakvog međunarodnog gaming i tehnološkog događaja, a koliko je Vama lično drago što ide u tom smjeru i što ste dali podršku?

Značaj ovog događaja za Bar svakako da je višestruk. Prvo, ovakvi međunarodni događaji podižu vidljivost grada i doprinose jačanju imidža kao destinacije koja nije “samo” letnja priča, već mesto gde se okupljaju znanje, kreativnost i savremene industrije. Upravo zato podrška ovakvim događajima predstavlja deo našeg strateškog opredjeljenja da grad bude prepoznat kao otvoren i konkurentan u novim globalnim trendovima.

Drugi aspekt ove priče itekako ima pozitivan efekat na lokalnu ekonomiju, od ugostiteljstva i smeštaja, do usluga prevoza, lokalnih dobavljača i kulturnih sadržaja. U praksi, to znači veći broj poseta i potrošnje u gradu, ali i medijsku pažnju koju je teško ostvariti klasičnim kampanjama.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Dodatno, ovaj festival je važan i zbog poruke koju šaljemo mladima da se u Baru cene znanja, digitalne veštine i međunarodno umrežavanje. Sama činjenica da festival okuplja učesnike i goste iz desetina zemalja, uz konferencijske i obrazovne segmente upravo daje dodatnu vreednost, jer se ohrabruju mladi da krenu nekim atipičnim putevima ličnog ostvarenja.

Lično mi je posebno drago što se Bar menja u nekom novom i veoma dobrom pravcu. Kada vidite da se grad spominje u kontekstu inovacija, digitalne kulture i savremenih tržišta, to znači da grad gradi budućnost, a ne samo da živi klasičnu turističku sezonu i zato sam i ranije poručivao da će lokalna uprava imati otvorena vrata za inicijative koje ovaj grad pretvaraju u mesto budućnosti.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Bar sve više razvija imidž grada koji podržava inovacije, tehnologiju i nove industrije. Da li vidite gaming i digitalnu ekonomiju kao deo dugoročne razvojne strategije grada? I koji bi bili naredni koraci ka tom ostvarenju?

Gejming industriju i digitalnu ekonomiju zaista vidim kao realnu razvojnu šansu koja se može na kvalitetan način osloniti na naše tradicionalne privredne grane i pomoći da se lokalna ekonomija dodatno diversifikuje.

Naš strateški okvir jasno ide u pravcu inovacija i modernizacije, što je prepoznato i u nacrtu Strateškog plana razvoja 2026–2030. godine, a imajući u vidu da gejming industrija danas nisu samo video igrice već spoj IT-a, kreativnih industrija, marketinga, e-sporta, edukacije i novih poslovnih modela, upravo se i u tome može pronaći potencijal za dodatno jačanje razvoja našeg grada.

Što se narednih koraka tiče, smatram da je podrška edukacijama, sportskim platformama, programima i takmičenjima koja razvijaju digitalne veštine i preduzetničku kulturu od posebne važnosti za budućnost našeg grada, a to je već naznačeno i u lokalnim akcionim planovima za mlade i ono na šta sam posebno ponosan - lokalnim programima podrške preduzetništvu, gde se akcenat stavlja na inovacije i digitalizaciju.

Sve to zajedno može stvoriti dobre preduslove da se Bar razvija kao pametan grad, i mesto gde će trendovi koji više nisu budućnost nego već sadašnjost, moći da pronađu svoje trajno i čvrsto uporište.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Ove godine se festival jednim delom seli i na Letnju pozornicu, što je dovoljan dokaz da se festival razvija. Može li Bar kroz ovakve događaje postati mesto gdje se susrijeću turizam, inovacije i nove poslovne prilike?

Ja bih rekao da se Bar već profilisao kao takva destinacija. Sama činjenica da organizatori najavljuju program na dva stejdža, gde se za konferencije i panele koristi i letnja pozornica koju smo prošle godine adaptirali po najsavremenijim digitalnim standardima i koja je jedina takve vrste u Crnoj Gori, govori da festival raste i da se sadržaji šire.

Važno je razumeti da se savremeni turizam se sve više oslanja na sadržaje i iskustva, a događaji poput Montenegro Future Festivala koji okuplja svetska imena iz ove oblasti su svakako jedan od najbržih načina da destinacija dobije novu publiku i novu vidljivost.

Za Bar je posebno značajno to što imamo infrastrukturu i ambijent koji istovremeno mogu da povežu kulturu, turizam, tehnologiju i edukaciju i zato verujem da Bar može ponuditi nešto što drugi gradovi ne mogu, a to u konačnom rekao bih i potvrđuje činjenica da se MFF više puta zaredom organizuje upravo u Baru.

Takođe, Opština Bar je kroz projekte u Starom gradu Baru već pokazala kako digitalni alati (AR/VR, digitalne mape) mogu obogatiti turističko iskustvo i posebno privući mlađe generacije. Kada na to dodate međunarodni događaj sa sadržajima koji spajaju industriju,edukaciju i networking, dobijate prostor za nastajanje novih poslovnih prilika kroz saradnju, startap ideje, obuke, pa i investiciona interesovanja.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Gaming industrija danas okuplja milione ljudi širom svijeta. Da li ste Vi nekada igrali video igrice i imate li neku koju posebno pamtite?

Gaming odavno više nije dječija i isključivo mladalačka kultura, u globalnim okvirima danas govorimo o stotinama miliona igrača, a industrija se meri desetinama i stotinama milijardi dolara.

Video igrice su svakako bile sastavni deo naših života i perioda odrastanja, ipak razumevajući činjenicu da govorimo o različitim vremenskim razdobljima i životnim uslovima, rekao bih da su se preferirali klasični sportovi poput košarke i fudbala.

Svakako, danas govorimo o potpuno drugom kontekstu gje gejming ne predstavlja samo rekreaciju i s pravom rekao bih zaslužuje sve veću pažnju.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Na festival dolaze gosti iz cijelog svijeta. Kada biste morali da ih upoznate sa Barom u samo jednom danu, šta biste im pokazali?

Uvek se trudimo da na najlepši način predstavimo bogatstva našeg Bara kao grada na dve čarobne obale. Ovde su na najlepši način spojeni more, jezero i planine što zajedno pruža neverovatan potencijal za aktivan odmor, a istakao bih da planiramo u doglednom periodu panoramskom žičarom spojiti našu jadransku obalu sa Skadarskim jezero koja će našim posetiocima pružiti jedno zaista jedinstveno iskustvo.

Pored toga, imamo jedan biser kulture i svedočanstvo milenijumske istorije, Stari grad Bar koji se nalazi na svega nekoliko kilometara od centra grada, a rekao bih da bi tokom posete neizostavna stanica bila i Stara maslina na Mirovici, spomenik prirode simbol grada star gotovo 2250 godina po kojem je Bar prepoznatljiv.

Svakako, ne treba izostaviti priliku da se obilaskom prepoznatljivih lokaliteta grada posetioci upoznaju sa novijom istorijom Bara i Crne Gore a za dobar gastronomski užitak ne smije se zaobići Crmnica kao autentična vinska i gastronomska regija u našoj zemlji.

