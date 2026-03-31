Evropske vlasti pokrenule su inicijativu koja bi mogla značajno promeniti način na koji funkcionišu alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji. Predlog podrazumeva zabranu svih platformi koje omogućavaju generisanje eksplicitnih sadržaja bez pristanka, uključujući i napredne sisteme za obradu slika i videa.

Ova regulativa obuhvatila bi širok spektar tehnologija, među kojima je i alat Grok razvijen unutar platforme X. Cilj je da se spreči zloupotreba veštačke inteligencije u kreiranju sadržaja koji narušava privatnost i dostojanstvo pojedinaca.

Grok u centru skandala

Početkom godine korisnici su otkrili da Grok poseduje mogućnost manipulacije fotografijama na način koji omogućava uklanjanje odeće sa prikazanih osoba. Ova funkcionalnost brzo je dovela do širenja lažnih, ali uverljivih eksplicitnih prikaza, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Talas takozvanih deepfake sadržaja proširio se velikom brzinom, posebno unutar same platforme. Iako su određene mere kasnije uvedene, izveštaji su pokazali da su korisnici i dalje uspevali da zaobiđu ograničenja i generišu problematične materijale.

Između slobode govora i regulatornog pritiska

Vlasnik platforme, Ilon Mask, u početku je odbacivao zahteve za uklanjanje spornih opcija, ističući da su napadi na platformu politički motivisani. Njegov pristup, koji snažno favorizuje slobodu izražavanja, dodatno je zakomplikovao situaciju.

Ipak, pod pritiskom javnosti i regulatora, kompanija je bila primorana da uvede određena ograničenja. Uprkos tome, ostaje pitanje da li će ovakav balans između otvorenosti i bezbednosti biti održiv na duže staze.

Talas istraga i pravnih izazova za X

Zbog kontroverzi oko Grok-a, X se suočava sa nizom istraga i pravnih postupaka. Među njima su i tužbe koje su pokrenule žrtve zloupotrebe, uključujući grupu tinejdžera iz Sjedinjenih Američkih Država.

Evropski regulatori sada razmatraju dodatne mere koje bi ograničile dostupnost ovakvih alata. Ukoliko budu usvojene, nove regulative mogle bi primorati platformu da značajno izmeni način na koji razvija i plasira AI funkcionalnosti.

AI za gole slike pod pritiskom

Takođe TikTok i Instagram su pod nadzorom zbog alata koji omogućavaju kreiranje eksplicitnih slika bez pristanka. Evropske vlasti planiraju strože regulative kako bi se sprečilo širenje neovlašćenih i manipulisanih sadržaja, što može promeniti način na koji se AI koristi u digitalnom prostoru pa i same aplikacije.

Korisnici TikToka i Instagrama već osećaju posledice, jer platforme uvode dodatne filtere i zaštite kako bi ograničile zloupotrebu AI tehnologija. Stručnjaci upozoravaju da ove mere oblikuju budućnost digitalne kreativnosti, balansirajući slobodu korišćenja i zaštitu privatnosti pojedinaca.

Nova pravila za sve

Planirane promene neće se odnositi samo na jednu kompaniju. Platforme poput Facebook, Instagram i TikTok takođe će morati da uvedu strože kontrole nad AI sadržajem.

Ipak, zbog strategije i javnih stavova Ilon Mask, upravo se X izdvaja kao najizloženiji potencijalnim posledicama. Dalji razvoj situacije mogao bi dovesti i do šireg sukoba sa evropskim institucijama, posebno ako tehnološke odluke prerastu u političko pitanje.

