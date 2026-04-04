Prema svedočenjima zaposlenih u Oracle, otkazi su stigli iznenada i to tako što su mnogi obavešteni putem ranih jutarnjih mejlova da više nisu deo kompanije. Među otpuštenim radnicima našla se trudnica u 30. nedelji trudnoće koja je dobila otkaz takođe putem običnog mejla, bez ikakvog upozorenja ili razgovora.

Kako je naveo njen suprug, poruka joj je stigla rano ujutru, a u njoj je stajalo da se njena pozicija ukida zbog „organizacionih promena“, nakon čega joj je pristup kompanijskom sistemu blokiran. Ono što je dodatno razbesnelo javnost jeste način na koji je sve urađeno, bez poziva, bez sastanka, bez ljudskog kontakta. Njen suprug je poručio da je „zaslužila više od mejla“, naglašavajući da iza ovakvih odluka stoje stvarni ljudi i porodice.

Mnogi saznali za otkaz na isti način

Oracle je u okviru globalnog restrukturiranja otpustio desetine hiljada zaposlenih širom sveta, a mnogi su o otkazu saznali na isti način, jednim klikom, bez ikakve pripreme. Kompanija ovaj potez pravda ulaganjem u veštačku inteligenciju i cloud tehnologije, što sve više postaje trend u IT industriji.

Međutim, kako zaposleni naglašavaju, iza tih strateških odluka kriju se teške lične priče od trudnica, preko dugogodišnjih zaposlenih, pa čak i ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su ostali bez posla praktično preko noći.

Kompanija prihoduje i otpušta u isto vreme

Oracle inače zapošljava oko 162.000 ljudi širom sveta i ostvaruje godišnje prihode od preko 57 milijardi dolara, što ga svrstava među najveće tehnološke kompanije na planeti. U poslednjih nekoliko godina, Oracle se snažno okrenuo razvoju cloud servisa i veštačke inteligencije, pokušavajući da sustigne i parira gigantima poput Amazona i Microsofta. Samo u jednom kvartalu 2025. godine, prihodi od cloud poslovanja porasli su za više od 30 odsto, što pokazuje koliko brzo se kompanija transformiše. Planovi su još ambiciozniji i očekuje se da bi ukupni prihodi mogli dostići oko 67 milijardi dolara u 2026. godini.

Ipak, uprkos ogromnim prihodima i rastu, kompanija se nalazi u fazi velike transformacije. Upravo zbog toga poslednjih meseci sprovodi masovna otpuštanja širom sveta, pokušavajući da smanji troškove i preusmeri resurse ka AI i data centrima.

Zaposleni u našoj zemlji za sada "bezbedni"

Konkretan slučaj otpuštanja trudnice dogodio se u Teksasu u SAD, a iako Srbija za sada nije direktno pogođena, iskustva iz regiona pokazuju da to ne znači da neće biti. Na primer, u Rumuniji, gde Oracle ima mnogo veći centar, već je bilo stotina otkaza u prethodnom periodu.

Prema dostupnim podacima, kompanija u Srbiji zapošljava oko 80-ak ljudi i prisutna je uglavnom kroz specijalizovane IT i konsultantske timove, te naša zemlja nije za sada na udaru, ali je svakako deo iste priče koja se odvija na globalnom nivou.

Srbija više nije najpovoljnija destinacija za outsourcing

U Srbiji se u poslednjih godinu-dve oseća da se IT tržište koje je do skoro „gorelo“ sada vidno hladi. Sve je manje novih oglasa za posao, dok kompanije opreznije zapošljavaju ili čak smanjuju timove, posebno one koje zavise od stranih klijenata. Kada projekti iz inostranstva stanu ili se skrate, posledice se brzo preliju i na domaće radnike, počevši od zamrzavanja zapošljavanja do otkaza.

Uz to, Srbija više nije najpovoljnija destinacija za outsourcing kao ranije, jer su plate u IT-ju značajno porasle, pa kompanije sve češće traže jeftinije alternative. U isto vreme, nagli razvoj veštačke inteligencije dodatno menja pravila igre jer se rutinski zadaci koje su nekada radili juniori sada automatizuju, zbog čega upravo oni najteže pronalaze prve prilike. Sve to zajedno stvara osećaj da se industrija nalazi na prekretnici, gde iskustvo i specijalizacija postaju važniji nego ikada.

