Više od decenije, plava oznaka na Toyotinim vozilima bila je svojevrsni statusni simbol ekološke svesti i tehnološke inovacije. Međutim, kako su hibridi postali sve popularniji, a ponuda se širila, taj simbol je počeo da gubi svoju svrhu.

Danas Toyota ima desetine elektrifikovanih modela od klasičnih hibrida do plug-in i potpuno električnih vozila, te je upravo to ključni razlog za promenu. Kada gotovo svaki drugi model ima neku vrstu elektrifikacije, više nema potrebe da se oni vizuelno izdvajaju. Hibrid više nije poseban izbor, već nova normalnost.

Uvode novi sistem brendiranja

Zbog toga je kompanija odlučila da napusti stare oznake i uvede potpuno novi sistem brendiranja. Umesto plavog logotipa, sada dolazi diskretnija oznaka – mala plava tačka uz oznaku HEV (Hybrid Electric Vehicle), koja je deo šire strategije nazvane „Beyond Zero“.

Ova inicijativa ne obuhvata samo hibride, već i električna vozila, plug-in hibride, pa čak i modele na vodonik. Cilj je jasan i ogleda se u tome da Toyota više ne želi da razdvaja tehnologije, već da ih predstavi kao deo jedinstvene vizije budućnosti mobilnosti.

Menjaju i nazive modela

Zanimljivo je da ova promena nije samo estetska, već i psihološka. Nekada je vozač hibrida želeo da pokaže da vozi ekološki auto, ali danas, kada su električna vozila još naprednija, hibrid više nije vrhunac tehnologije, već prelazna faza. Toyota je to prepoznala i odlučila da prestane da naglašava razlike koje više nisu važne kupcima.

Još jedan razlog krije se u strategiji pojednostavljivanja. Toyota je, paralelno sa ukidanjem plavih oznaka, počela da menja i nazive modela, na primer, izbacila je oznaku „Prime“ kod plug-in hibrida i pojednostavila nazive. Sve to ide u pravcu jasnije i univerzalnije komunikacije sa kupcima i poruku da je manje komplikacija, više fokusa na celokupno iskustvo.

Teže ćemo prepoznavati hibride

U praksi, ova promena znači da će budući Toyota automobili izgledati neutralnije, bez očiglednih znakova da su hibridi. Još važnije, tehnologija koja je nekada bila toliko posebna toliko da je morala da se ističe, sada je postala tako uobičajena da može potpuno da se sakrije.

Do sada je bilo lako na oko prepoznati hibrid zahvaljujući plavim detaljima, ali ubuduće će to biti teže bez dodatne provere. Drugim rečima, ono što je nekada bio vizuelni znak tehnologije, sada prelazi u skrivenu informaciju, vidljivu samo onima koji znaju gde da gledaju.

Vozači razočarani promenom

Istraživanja i komentari sa auto-foruma pokazuju da je deo vozača bio vezan za plave oznake jer su ih doživljavali kao mali statusni simbol iliti diskretan način da pokažu da voze napredniji i ekološki prihvatljiv automobil. Upravo zato, mnogima nova minimalistička oznaka deluje previše neupadljivo, kao da se briše deo identiteta koji je Toyota godinama gradila.

Zanimljivo je i da ova promena dolazi u trenutku kada druge kompanije rade suprotno i kada mnogi proizvođači električnih automobila sve više naglašavaju dizajnerske razlike kako bi se izdvojili na tržištu. Toyota je, međutim, odlučila da ide u potpuno drugom smeru i umesto da viče da je njen automobil elektrifikovan, ona želi da to postane normalno i neprimetno.

