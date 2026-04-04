Slušaj vest

Veliki rezovi u Meta poslednjih dana ponovo su uzdrmali čitav tehnološki sektor i otvorili pitanje koje se sve češće postavlja među zaposlenima, a to je koliko su poslovi u IT industriji zaista sigurni u vremenu kada veštačka inteligencija napreduje brže nego ikada ranije.

Iako otpuštanja u velikim kompanijama više nisu retkost, ono što ovu situaciju čini drugačijom jeste utisak da iza svega ne stoji samo smanjenje troškova već i ozbiljna promena u načinu na koji kompanije razmišljaju o radu i ljudima.

Foto: Shutterstock

Ovo nije kraj, čeka se novi talas otkaza

Prema informacijama koje dolaze od samih zaposlenih, veliki broj njih već je pogođen, dok se u pozadini govori o daljim promenama koje bi mogle dodatno smanjiti broj ljudi u pojedinim timovima. U isto vreme, direktor Mark Zakerberg sve otvorenije govori o budućnosti u kojoj će veštačka inteligencija preuzimati zadatke koje su do sada obavljali ljudi, što za mnoge zaposlene zvuči kao upozorenje da se pravila igre menjaju brže nego što su očekivali.

Promena koja se dešava nije samo finansijska već duboko utiče na samu strukturu kompanije, jer veštačka inteligencija više ne služi samo kao pomoć u radu već postaje alat koji može da zameni čitave procese. Zadaci za koje su nekada bili potrebni sati rada sada se završavaju znatno brže, što prirodno dovodi do toga da kompanije počinju da preispituju koliko im je zaposlenih zaista potrebno i gde mogu da naprave rezove bez gubitka efikasnosti.

Mark Zakeberg Foto: AP David Zalubowski

Najneiskusniji prvi na udaru

Veliku ulogu u svemu tome imaju i ogromna ulaganja u razvoj novih tehnologija, jer Meta ulaže milijarde u razvoj veštačke inteligencije, infrastrukture i data centara, pokušavajući da ostane u vrhu globalne trke koja je sve nemilosrdnija. U takvoj situaciji, novac i fokus se premeštaju na nove projekte, dok se stariji timovi i poslovi sve češće smatraju manje važnim ili čak suvišnim.

Posebno težak položaj imaju oni koji su tek na početku karijere, jer su upravo poslovi sa kojima se obično ulazi u IT industriju među prvima na udaru automatizacije, dok se istovremeno traže ljudi sa znanjem koje je mnogo specifičnije i vezano za rad sa naprednim sistemima. To znači da tržište rada ne nestaje, ali postaje znatno zahtevnije i neizvesnije nego ranije.

Foto: Shutterstock

Zaposleni dobili otkaz bez najave

Uz sve to, važno je naglasiti i da se otkazi ne dešavaju samo u jednom delu kompanije. Ranije ovog meseca objavljeno je da su otpuštanja proširena i na ključne timove poput Reality Labs, koji je fokusiran na metaverzum, kao i na osnovne operativne sektore i prodaju, što ukazuje da restrukture ne pogađa samo sporedne oblasti nego i one koji su dugo bili stub poslovanja.

Jedan od radnika koji je ostao bez posla u Meta podelio je svoju priču javno rekavši da je mislio da će imati „običan sastanak sa menadžerom“, ali je umesto toga dobio otkaz u datom razgovoru, bez ikakve najave. Nakon što mu je rečeno da više ne radi u kompaniji, njegova viza je poništena, pa sada ima 60 dana da pronađe novi posao inače mora da napusti Veliku Britaniju.

Foto: Shutterstock

Bivši radnik ih javno blati na Instagramu

U videu koji je podelio na Instagramu ovaj bivši radnik kompanije Meta je objasnio kako je doživeo potpuno iznenađenje kada je otišao na, kako je mislio, uobičajeni sastanak jedan-na-jedan sa svojim menadžerom. Umesto rutinskog razgovora o projektima i napretku, saopšteno mu je da je dobio otkaz.

Bivši produkt dizajner je tog jutra stigao u kancelariju pripremljen sa ažuriranim dokumentima o svojim projektima, očekujući konstruktivan sastanak. Umesto toga, morao je odmah da spakuje svoje stvari i napusti prostorije, suočen sa iznenadnim gubitkom posla.

Čovek sad mora i da napusti zemlju

Situacija je dodatno zakomplikovana jer mu je otkaz uticao i na imigracioni status, njegova viza u Velikoj Britaniji je poništena, a sada ima samo 60 dana da pronađe novi posao ili će biti primoran da napusti zemlju.

Na društvenim mrežama, on je opisao iskustvo kao šokantno i izuzetno stresno, naglašavajući koliko je neočekivano došlo do otkaza i koliko je teško brzo reagovati u ovakvim okolnostima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.