Najnovije internet prevare više nisu obične poruke sa čudnim engleskim i pogrešno napisanim adresama, danas su to prave majstorske operacije koje kombinuju AI, QR kodove i glasovne klonove.

Recimo, AI generiše mejlove koji izgledaju savršeno legitimno, sa logoom vaše banke i tonom koji deluje kao da ga je stvarno napisao ljubazni službenik iz call centra. Kliknete misleći “pa dobro, šta može da bude?” i već ste u vrtlogu sofisticiranog phishing sveta. A u slučaju da mislite da ste ipak sigurni i da na ovo ne biste naseli, dolazimo do deepfake i glasovnih prevara gde prevaranti mogu da kloniraju glas voljene osobe i pozovu vas tražeći hitno novac glumeći da su u nevolji.

Opasne poruke koje stižu sa poznatih poruka

U Srbiji se u poslednjih nekoliko sedmica pojavio novi, posebno podmukao oblik internet prevare koji je već doveo do ozbiljnih upozorenja od strane MUP-a i banaka, a u kojima se sve dešava putem WhatsApp poruka koje stižu od brojeva koje žrtve već imaju u imeniku, te izgledaju kao da dolaze od prijatelja, rodbine ili pouzdanih kontakata.

Na prvi pogled, poruke mogu izgledati potpuno normalno: dolaze sa broja koji prepoznajete, često sa imenom koje vam je već u telefonu, i sadrže poruku u kojoj vas “prijatelj” ili poznanik moli za pomoć, najčešće novčanu. Neki korisnici prijavljuju da su dobijali poruke poput: “Molim te hitno mi pošalji novac, zaglavio sam se…” ili “Treba mi uplata za ovaj račun, poslaću ti sve podatke”.

Linkovi vode ka lažnim web stranicama

Problemi nastaju u trenutku kada korisnik, misleći da razgovara sa stvarnom poznatom osobom, klikne na link unutar poruke, prihvati zahtev ili pošalje lične ili finansijske podatke i tada prevaranti mogu pristupiti bankovnim računima, ukrasti novac ili preuzeti kontrolu nad uređajem. SMS ili WhatsApp poruke često sadrže linkove ka lažnim web stranicama koje liče na stranice banaka ili sistema za plaćanje, samo da bi izmamili vaše login podatke ili brojeve kartica.

Štaviše, ova prevara nije samo izolovan incident, MUP Srbije je izdao više upozorenja građanima na slične taktike, uključujući neuobičajene poruke preko WhatsApp‑a koje potiču od kompromitovanih brojeva, ali navodno dolaze od prijatelja, kao i iznudе koje zahtevaju hitne transfere ili otkrivanje privatnih podataka.

Uvek nazovite i proverite da li je pošiljalac "pravi"

Ovaj metod se razlikuje od klasičnog phishinga po tome što prevaranti pokušavaju da iskoriste poverenje koje već postoji između dva broja u telefonu, zato poruka izgleda “normalno” i ljudi joj često odmah veruju. Ovakvi napadi se nazivaju i spoofing poruka, kada se lažno predstavlja identitet pošiljaoca da bi se povećala verovatnoća da žrtva poveruje i reaguje.

Stručnjaci za sajber bezbednost ističu da su takve poruke posebno opasne jer čak i oprezni korisnici mogu reagovati impulsivno kada vide poruku od poznatog broja u kriznoj situaciji (na primer: “hitno mi treba novac”). Zato je najvažnije zadržati hladnu glavu i proveriti dodatno, na primer, pozivom ili SMS‑om, da li je pošiljalac zaista poslao tu poruku.

Ne klikćiće na sumnjive linkove i ne delite svoje pristupne podatke

Ujedno, banke u Srbiji takođe šalju upozorenja korisnicima da ne klikću na sumnjive linkove i da ne dele svoje pristupne podatke nikome, čak i ako je poruka poslana sa broja koji im je poznat ili zapisani kao prijateljski kontakt.

Ovo je ujedno i nova faza internet prevara u našoj zemlji imajući u vidu da prevarantske taktike sve više koriste socijalni inženjering i psihološku manipulaciju, umesto klasičnih tehničkih trikova. Cilj više nije samo poslati generički phishing mejl, već ubediti žrtvu direktno da učini korak koji će dovesti do gubitka novca ili kompromitovanja profila.

U slučaju da ste dobili ovakvu poruku ili sumnjate da je došlo do pokušaja prevare, najvažnije je:

Nikada ne šaljite novac ili podatke nakon jedne poruke, čak i ako izgleda da dolazi od poznatih brojeva Proverite poruku pozivom ili SMS‑om kroz drugi kanal, npr. telefonom ili preko druge aplikacije Ne klikćite na linkove u porukama koje traže hitnu akciju ili personalizovane podatke

