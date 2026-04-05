Odmah na početku je važno da razjasnimo da kašnjenje nije znak kvara televizora, već posledica načina na koji moderni pametni televizori obrađuju i prikazuju signal. S obzirom na to da današnji televizori rade mnogo više od pukog prikaza slike, svakodnevno susrećemo situacije u kojima se procesiranje signala primećuje kao lag ili zadrška u prikazu.

Stvar je u tome što moderni televizori ne prikazuju signal odmah. Umesto toga, oni ga prvo obrađuju i optimizuju koristeći različite algoritme za poboljšanje slike, korekciju boja, uklanjanje šuma i druge obrade. Svaka od ovih faza obrada zahteva vreme i može dovesti do osećaja kašnjenja.

Televizori danas rade po istom principu kao kompjuter

Razlika u odnosu na stare CRT televizore je velika jer je kod starih televizora signal praktično odmah prikazan, nije postojala nikakva dodatna obrada slike. Današnji televizori, međutim, rade mnogo više u pozadini, slično kao kompjuter koji prvo mora da obradi podatke pre nego što ih prikaže.

Problem se često primećuje kada se koristi spoljašnji uređaj povezan pomoću HDMI kabla (na primer, streaming uređaj kao što je Amazon Fire TV Stick, Apple TV ili Android TV box). Ako takav uređaj stalno učitava video ili menije u pozadini, televizor mora da obradi dodatne elemente pre nego što prikaže sledeću sliku. To se može doživeti kao osećaj sporije reakcije na promene u interfejsu.

I aplikacije čak usporavaju TV

Još jedan bitan faktor je način na koji televizor obrađuje pokretne prikaze. Mnogi modeli imaju dodatne opcije poput “motion smoothing”, “dynamic contrast” ili drugih poboljšanja slike koja rade automatski. Ove opcije mogu poboljšati osećaj kvaliteta prikaza, ali u isto vreme zahtevaju dodatnu obradu signala, što može povećati latenciju tj. kašnjenje prikaza.

Pored toga, ugrađeni softver i aplikacije (Netflix, YouTube, meni pametnog televizora) takođe troše resurse, jer moraju da učitavaju sadržaj, prikazuju preporuke i animacije. Sve te aktivnosti utiču na to koliko brzo televizor može da prebaci sliku sa jednog sadržaja na drugi ili da odmah prikazuje ono što očekujete.

Problem može biti i do kablova

Veoma je čest slučaj da slika i zvuk deluju nesinhronizovano ili kao da nešto kasni kada signal prolazi kroz više uređaja, na primer kroz AV receiver, HDMI switch ili druge dodatke. To nije nužno problem sa televizorom, nego rezultat toga što signal prolazi kroz više faza obrade.

Pored softverske obrade, kablovi i konekcije takođe igraju ulogu u kašnjenju slike. HDMI kablovi nižeg kvaliteta ili dugi kablovi mogu da izazovu male gubitke signala i povećaju latenciju, posebno kada se koristi visokorezolutni 4K ili 8K sadržaj. Isto važi i za bežične tehnologije kao što su Wi-Fi povezivanje smart televizora sa internetom. Ako mreža nije stabilna ili signal povremeno opada, slika može da kasni ili da se povremeno zamrzne.

Često dovoljna samo jednostavna promena stavki

Važno je znati i da kod većine modernih televizora postoji opcija sinhronizacije audio i video zapisa. Ako se ova opcija ne koristi ili nije pravilno podešena, može se desiti da video kasni za zvukom ili obrnuto. Ovaj problem je naročito primetan kod spoljnih audio sistema, poput soundbara ili kućnog bioskopa, gde dodatna obrada zvuka može dodatno povećati kašnjenje slike.

Na kraju, važno je naglasiti da je svaka modernija televizija kombinacija računara i ekrana. Kao takva, ona radi mnogo više operacija nego stari televizori. Ponekad, jednostavna promena postavki, isključivanje nepotrebnih poboljšanja slike ili ažuriranje softvera može značajno smanjiti osećaj kašnjenja slike. Ključ je u tome da razumemo da kašnjenje nije kvar, već rezultat napredne obrade koja omogućava bolji kvalitet slike, što je cena koju plaćamo za savremene funkcije i prikaz visoke rezolucije.

