Sve više korisnika primećuje da Windows 11 radi sporije nego što bi trebalo, čak i na solidnim računarima. Postoji utisak da je Microsoft uveo veliki broj novih funkcija, posebno onih zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dok su osnovni problemi sa performansama ostali nerešeni.

Ovaj problem nije ograničen na jednu regiju - korisnici globalno, uključujući i UK, prijavljuju spor rad sistema. Posebno su pogođeni slabiji laptopovi koji, uprkos dobrim specifikacijama, imaju poteškoće da održe stabilne performanse pod opterećenjem modernog operativnog sistema.

Startup aplikacije koje guše performanse

Jedan od najčešćih razloga usporavanja računara su aplikacije koje se automatski pokreću prilikom uključivanja sistema. Iako je ova funkcija korisna za antivirusne programe i važne alate, mnoge aplikacije je koriste bez potrebe, pokrećući se u pozadini odmah po startovanju.

Rezultat je sporije pokretanje sistema i konstantno opterećenje procesora i memorije. Rešenje je jednostavno - kroz Task Manager korisnici mogu isključiti nepotrebne startup aplikacije i ostaviti aktivne samo one koje su zaista neophodne.

Widgets i vesti koje troše resurse

Windows 11 je ponovo uveo widgets i integrisane vesti, ali ova funkcija često više smeta nego što pomaže. Umesto korisnih informacija, korisnici često dobijaju nebitan sadržaj, dok sama funkcija radi sporo i troši sistemske resurse čak i kada nije aktivno otvorena.

Na jačim računarima to može proći neprimetno, ali na slabijim sistemima dovodi do usporenja i opterećenja procesora. Isključivanje widgets opcije kroz podešavanja taskbara jedan je od najbržih načina da se poboljša rad sistema.

OneDrive i pozadinski procesi

Integracija sa cloud servisom OneDrive dolazi podrazumevano uz Windows 11, ali ne koristi svima. Ovaj servis stalno radi u pozadini, sinhronizuje fajlove i može dodatno opteretiti sistem, posebno na računarima sa ograničenim resursima.

Mnogi korisnici prijavljuju probleme sa sinhronizacijom i upravljanjem fajlovima, dok istovremeno primećuju pad performansi. Za one koji ne koriste cloud skladištenje, uklanjanje OneDrive-a može doneti vidljivo ubrzanje rada računara.

Vizuelni efekti i animacije

Windows 11 donosi moderan dizajn sa brojnim animacijama i vizuelnim efektima. Iako estetski privlačni, ovi elementi troše dodatne resurse i mogu usporiti rad sistema, posebno na uređajima sa manje RAM-a ili slabijim procesorima.

Isključivanjem nepotrebnih animacija i podešavanjem sistema na maksimalne performanse, korisnici mogu značajno poboljšati brzinu rada. Ovo je posebno korisno za starije ili budžetske uređaje gde svaki resurs igra važnu ulogu.

AI funkcije i skriveni teret sistema

Napredne funkcije poput Windows Recall predstavljaju novi pravac razvoja, ali dolaze sa ozbiljnim posledicama po performanse i privatnost. Ova opcija pravi stalne snimke ekrana i čuva ih za kasnije pretraživanje, što znači kontinuirano opterećenje sistema.

Pored toga, ovakav način rada otvara i pitanja bezbednosti podataka. Iako ova funkcija nije dostupna na svim uređajima, korisnicima koji je imaju savetuje se da je isključe kako bi zaštitili privatnost i poboljšali performanse računara.

