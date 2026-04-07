Rastuće tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država dobile su novu dimenziju nakon pretnji usmerenih ka tehnološkoj infrastrukturi. Iranska Revolucionarna garda objavila je video u kojem nagoveštava mogućnost napada na planirani data centar kompanije OpenAI u Abu Dabiju, ukoliko SAD napadnu iranske energetske objekte.

Ovaj razvoj događaja pokazuje kako se infrastruktura veštačke inteligencije sve više nalazi u središtu globalnih političkih sukoba. Dok zemlje pokušavaju da zaštite svoje energetske i tehnološke interese, AI projekti postaju potencijalne mete u širem geopolitičkom nadmetanju.

Stargate projekat pod pretnjom

Sporni objekat deo je ogromnog projekta Stargate, vrednog oko 500 milijardi dolara, koji razvija OpenAI u saradnji sa velikim tehnološkim kompanijama poput Oracle, Nvidia, Cisco i SoftBank. Planirani data centar u Ujedinjenim Arapskim Emiratima predstavlja ključni deo ove globalne AI infrastrukture.

Prema dostupnim informacijama, objekat je još u fazi izgradnje, sa planom da dostigne kapacitet od 16 gigavata računarske snage. Prve faze projekta trebalo bi da obezbede oko 200 megavata do 2026. godine, ali nije jasno u kojoj meri je projekat trenutno završen.

Propaganda, greške i digitalni rat

Video koji je objavila Iranska Revolucionarna garda uključuje satelitske snimke lokacije, kao i fotografije tehnoloških lidera povezanih sa projektom. Međutim, uočene su i greške, poput pogrešne identifikacije jednog od rukovodilaca kompanije Cisco.

Ovakvi sadržaji ukazuju na sve veći značaj informacionog i propagandnog rata u digitalnoj eri. Tehnološke kompanije i njihovi projekti sada su deo šireg narativa koji uključuje političke poruke, pretnje i pokušaje uticaja na globalnu javnost.

Eskalacija odnosa između SAD i Irana

Napetosti su dodatno pojačane izjavama predsednika SAD, Donalda Trampa, koji je zapretio napadima na iransku infrastrukturu ukoliko ne dođe do političkog dogovora. Ove izjave izazvale su oštru reakciju Irana, koji je poručio da će braniti svoju bezbednost svim raspoloživim sredstvima.

Ovakva retorika povećava rizik od direktnog sukoba i dodatno komplikuje situaciju na Bliskom istoku. U tom kontekstu, tehnološki projekti poput Stargate-a postaju kolateralni faktor u mnogo većim geopolitičkim tenzijama.

AI infrastruktura kao nova meta sukoba

Razvoj veštačke inteligencije zahteva ogromne količine energije i infrastrukture, što data centre čini ključnim strateškim tačkama. Kako ulaganja rastu, tako raste i njihova ranjivost u slučaju međunarodnih konflikata.

Ovaj slučaj pokazuje da budućnost AI tehnologije više nije odvojena od geopolitike. AI projekti, posebno oni velikih razmera, sada su deo globalne bezbednosne slike, gde ekonomski, politički i tehnološki interesi sve više dolaze u direktan sukob.

