Za Uskrs, dok građani slave veliki praznik, Srbijom se širi talas jedne od najopasnijih internet prevara do sada. Sve počinje naizgled bezazleno, obaveštenjem da vas čeka paket ili posebna uskršnja pošiljka. Kako mnogi u ovom periodu zaista naručuju poklone i uskršnju dekoraciju, poruka ne izaziva sumnju, već deluje sasvim uobičajeno.

Obaveštenja prevaranti dostavljaju u vidu SMS ili Viber poruke gde je primaocima navedeno da ih čeka paket ili uskršnji poklon. Poruke su pažljivo napisane, bez gramatičkih grešaka, sa sve imenima poznatih dostavnih službi, stoga deluju potpuno autentično, te korisnik nema osećaj da je meta napada.

U porukama traže vaše podatke

Kada se klikne na link iz poruke, otvara se stranica koja izgleda gotovo identično kao prava i tu počinje pravi problem. Od korisnika se traži da unese osnovne podatke kao što su ime, adresu, a zatim i podatke sa bankovne kartice, uz objašnjenje da je potrebno platiti mali iznos za dostavu.

Unosom podataka, korisnik nesvesno daje pristup svom računu. Prevaranti reaguju odmah, a novac može nestati u roku od svega nekoliko minuta.

Link vodi na lažnu stranicu koja izgleda kao zvaničan sajt

Jedan od najčešćih scenarija koji se pojavljivao poslednjih dana jeste poruka u kojoj se navodi da paket nije mogao biti uručen i da je potrebno zakazati novu dostavu. Link vodi na lažnu stranicu koja izgleda kao zvaničan sajt, ali zapravo služi za krađu podataka.

U nekim slučajevima, nakon unosa kartice, korisnik dobija SMS kod od banke. Prevaranti tada traže da se i taj kod unese, čime dobijaju potpun pristup sredstvima. Mnogi to učine misleći da je u pitanju standardna procedura.

Poruke mogu da stignu čak i od poznatih pošiljaoca

Zabrinjavajuće je i to što se ove poruke šire velikom brzinom. Pored SMS-a, stižu i preko Vibera i WhatsApp-a, često čak i od poznatih kontakata čiji su nalozi već kompromitovani, odnosno od konatakata koje imate u imeniku telefona, npr. neko od prijatelja ili rodbine.

Radi se o tome da kada neko jednom klikne na sumnjiv link i ostavi svoje podatke, napadači često dobiju pristup njegovim kontaktima ili čak samim aplikacijama za dopisivanje. Tada prevara dobija novu dimenziju, jer poruke više ne stižu od nepoznatog broja, već od osobe koju poznajete.

Svaka poruka koja traži unos podataka treba da bude alarm

Kada poruka stigne od prijatelja, kolege ili člana porodice, retko ko će posumnjati da je u pitanju prevara. Tekst poruke je često kratak i uverljiv, uz link i možda kratko objašnjenje poput “pogledaj ovo” ili “stigao ti je paket”.

Na taj način nastaje lančana reakcija jer jedan kompromitovan nalog vodi ka deset novih, zatim ka stotinama, i prevara se širi gotovo nekontrolisano. Zato ovakvi napadi u kratkom roku mogu da pogode veliki broj ljudi, posebno u periodima kao što su praznici, kada je komunikacija intenzivnija i oprez prirodno opada.

Mnogi građani shvate šta se dogodilo tek kada primete da im novac nedostaje sa računa. Tada je često već kasno, jer su transakcije izvršene i novac prebačen dalje. Zato stručnjaci upozoravaju da se upravo danas i u narednih nekoliko dana bude na oprezu, a svaka poruka koja traži unos podataka, čak i ako deluje potpuno uverljivo, treba da bude alarm.

