Kompanija OpenAI zatražila je od državnih tužilaca u Kalifornija i Delaver da razmotre pokretanje istrage protiv Ilon Maska i njegovih saradnika zbog, kako navode, neprimerenog i antikonkurentskog ponašanja. Ovaj potez dolazi neposredno pred početak suđenja između dve strane, koje je zakazano za ovaj mesec.

Sukob između tehnoloških aktera dodatno je zaoštren pravnim optužbama i javnim saopštenjima, čime se stvara atmosfera visokih uloga u industriji veštačke inteligencije. U središtu pažnje nalazi se pitanje kontrole, uticaja i budućeg pravca razvoja naprednih AI sistema.

Od partnerstva do otvorenog konflikta

Ilon Mask je 2024. godine podneo tužbu protiv OpenAIa, njenog izvršnog direktora Sem Altmana i drugih, tvrdeći da su odstupili od prvobitne misije organizacije. Spor se dodatno komplikuje činjenicom da je Mask bio jedan od suosnivača kompanije još 2015. godine, pre nego što ju je napustio 2018.

Nakon odlaska, Mask je pokrenuo sopstvenu AI kompaniju xAI, koja razvija konkurentski četbot pod nazivom Grok. Time je rivalstvo između bivših partnera dobilo i tržišnu dimenziju, uz paralelni razvoj tehnologija koje ciljaju slične korisnike.

Propali savezi tehnološkog sveta

Prema sudskim podnescima iz avgusta, OpenAI je tvrdio da je Ilon Mask pokušao da uključi Mark Zakerberga u konzorcijum koji je želeo da preuzme kompaniju početkom prošle godine.

Međutim, izvršni direktor kompanije Meta Platforms navodno nije podržao tu inicijativu. Ovaj detalj dodatno osvetljava kompleksne odnose među vodećim figurama tehnološke industrije, gde se savezi formiraju i raspadaju iza zatvorenih vrata.

Ulog od 100 milijardi dolara i posledice

U pismu upućenom državnim tužiocima, OpenAI je naveo da tužba traži odštetu veću od 100 milijardi dolara od njihove neprofitne fondacije. Takav finansijski udar, prema njihovim tvrdnjama, mogao bi ozbiljno da ugrozi funkcionisanje organizacije.

Istovremeno, sudija u Oklandu odlučio je u januaru da će slučaj biti iznet pred porotu, a početak suđenja očekuje se u aprilu. Time ovaj spor prelazi u odlučujuću fazu, sa potencijalno dalekosežnim posledicama po industriju.

Budućnost veštačke inteligencije na sudu

Glavni strateg OpenAI-a, Džejson Kvon, upozorio je da bi ovaj pravni postupak mogao da ugrozi napore kompanije da obezbedi da razvoj opšte veštačke inteligencije koristi čitavom čovečanstvu. U pitanju je koncept poznat kao veštačka opšta inteligencija.

On je takođe kritikovao pristup Maskovog tima, sugerišući da nadležni organi možda nisu detaljno analizirali planove kompanije o restrukturiranju. Kako se suđenje približava, jasno je da će ishod imati značajan uticaj ne samo na uključene strane, već i na širi tehnološki pejzaž.

