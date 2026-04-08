Slušaj vest

Od 1. aprila 2026. godine, ruski korisnici više ne mogu izvršavati plaćanja za App Store i druge Apple usluge, što znači da više neće moći da kupuju aplikacije, muziku, filmove ili dodatni digitalni sadržaj. Ova odluka praktično zatvara “rupu” koja je do sada omogućavala građanima da koriste Apple platforme na način koji država nije mogla da kontroliše.

Apple je istakao da, iako nova plaćanja više nisu moguća, postojeći podaci pretplatnika iCloud+ ostaju sačuvani, a prethodne kupovine i sredstva na nalogu ostaju dostupni dok se ne potroše. Ipak, za korisnike koji žele nove aplikacije ili dodatke, ova promena predstavlja značajno ograničenje i prvi ozbiljan udarac po digitalnu slobodu u zemlji.

Foto: Shutterstock

VPN aplikacije pod blokadom

Glavni razlog blokade plaćanja, prema izveštajima ruskih medija, jeste sprečavanje kupovine VPN aplikacija, koje omogućavaju građanima da zaobiđu strogu onlajn cenzuru. VPN-ovi su ključni za pristup nezavisnim izvorima informacija i globalnim servisima koji nisu pod kontrolom države.

Ranije ove nedelje, Rojters je izvestio da je Rusija pojačala pritisak na digitalni prostor, blokirajući stotine VPN aplikacija i ograničavajući pristup popularnim platformama. Do sredine januara 2026. godine, broj blokiranih VPN aplikacija bio je čak 70% veći nego krajem prethodne godine, što jasno pokazuje intenzitet kontrole.

Kako vlast koristi tehnologiju za kontrolu

Režim Vladimira Putina koristi internet i digitalne platforme kako bi ojačao domaću podršku i kontrolisao javno mišljenje. Ograničavanje pristupa Apple uslugama i VPN-ovima deo je šire strategije cenzure i nadzora koja traje godinama.

Cenzura se ne zaustavlja samo na Apple-u ili VPN-ovima; uključuje i blokiranje WhatsApp-a, usporavanje Telegrama i višestruko ometanje mobilnog interneta u Moskvi, čime se dodatno otežava komunikacija i ograničava sloboda pristupa informacijama. Za obične građane, digitalni život postaje sve više restriktivan i kontrolišući.

Apple u problemu - šta ovo znači za korisnike

Korisnici u Rusiji sada više ne mogu kupovati nove aplikacije ili sadržaj na App Store-u, što ograničava njihovu digitalnu fleksibilnost i mogućnost korišćenja globalnih servisa. Iako postojeći podaci ostaju sačuvani, potpuna funkcionalnost Apple ekosistema postaje ograničena.

Ovo stavlja Apple u složen položaj jer mora da balansira između lokalnih zakonskih ograničenja i globalnog pristupa korisnicima, dok istovremeno štiti podatke svojih pretplatnika. Kompanija se suočava sa problemom kako da očuva poverenje korisnika dok država nameće stroge restrikcije.

Kako sačuvati pristup Apple uslugama

Iako je Rusija blokirala nova plaćanja, postoje metode koje korisnici mogu koristiti da sačuvaju pristup postojećim aplikacijama i pretplatama. Na primer, neki Rusi koriste VPN-ove koji još funkcionišu ili plaćanja preko međunarodnih naloga kako bi nastavili kupovine i ažuriranja.

Međutim, ovo nije jednostavno i nosi rizik, jer država pojačava nadzor i može ograničiti pristup nekim servisima ako otkrije alternativne metode plaćanja. Korisnici moraju biti svesni rizika, ali takođe postoji šansa da sačuvaju svoje podatke i digitalni sadržaj dok se situacija u zemlji ne promeni.

Građani gube digitalnu slobodu

Blokada plaćanja je još jedan dokaz da digitalna sloboda u Rusiji postaje sve ograničenija, jer građani gube mogućnost korišćenja ključnih alata za pristup informacijama. VPN-ovi, koji su ranije omogućavali slobodu kretanja po internetu, sada postaju teško dostupni.

Za svakog Rusa, ovo znači smanjen pristup globalnim resursima i aplikacijama, dok režim jača kontrolu nad informacijama koje cirkulišu u zemlji. Ova odluka pokazuje koliko tehnologija može biti iskorišćena za političku kontrolu, a obični korisnici ostaju između digitalnog nadzora i ograničenih opcija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.