Intel je u utorak objavio da će se pridružiti projektu Terafab, ambicioznog AI čip kompleksa Ilon Maska, zajedno sa SpaceX-om i Teslom. Cilj je razvoj procesora koji će podržati Maskove planove u robotici i data centrima.

Akcije Intela su odmah nakon najave skočile više od 2%, dok je kompanija podelila fotografiju svog izvršnog direktora Lip-Bu Tana i Ilon Maska kako se rukuju, navodeći da je milijarder nedavno posetio kampus kompanije. Ovaj susret naglašava strateški značaj saradnje za obe strane.

Tesla i masovna proizvodnja AI čipova

Najava dolazi nekoliko meseci nakon što je Ilon Mask predstavio planove da Tesla izgradi ogromnu fabriku za AI čipove, koja bi podržala autonomne tehnologije kompanije. Mask je takođe sugerisao mogućnost saradnje sa Intelom.

Intel će svojim kapacitetima doprineti cilju Terafab-a da proizvede jednog teravata procesorske snage godišnje, čime bi se omogućio dalji napredak u razvoju AI sistema i humanoidnih robota. Kompanija je ovaj potez predstavila putem platforme X, naglašavajući njegov strateški značaj.

Ilon Mask i vizija budućih fabrika čipova

Prošlog meseca, Ilon Mask je objavio da će SpaceX, koji se nedavno spojio sa njegovom AI i društvenom mrežom xAI, zajedno sa Teslom izgraditi dve napredne fabrike čipova u Austinu, Teksas.

Jedna od fabrika biće fokusirana na automobile i humanoidne robote, dok će druga biti namenjena AI data centrima u svemiru. Ove fabrike predstavljaju Maskovu strategiju širenja proizvodnje čipova u različitim tehnološkim oblastima.

Preokret i jačanje poverenja investitora

Za Intel, koji je ranije zaostajao za konkurencijom u AI industriji, ovo partnerstvo predstavlja važan podsticaj poverenja investitora. Kompanija beleži poboljšanje finansija zahvaljujući rastu potražnje za procesorima.

Analitičar Gil Lurija iz D.A. Davidson-a ističe da Intel sada pokazuje sposobnost da podrži najveće klijente u njihovim ključnim projektima, što se vidi kroz saradnju sa Teslom. Ovo je važan korak u transformaciji i restrukturiranju kompanije.

Fokus na Intel Foundry i tehnologiju 18A

Lip-Bu Tan, koji vodi Intel više od godinu dana, sprovodi agresivnu reorganizaciju radi popravke finansija, uključujući smanjenje broja zaposlenih i prodaju imovine. Intel je takođe primio milijarde dolara investicija od Nvidia-e i američke vlade, koja je sada najveći akcionar.

Ključni deo strategije je Intel Foundry, segment za proizvodnju čipova po ugovoru, koji i dalje beleži velike gubitke. Ipak, kompanija sada stavlja fokus na 18A tehnologiju proizvodnje, koja bi uskoro mogla biti dostupna i eksternim kupcima, nakon što je prethodno korišćena gotovo isključivo interno.

Šta Terafab znači za AI budućnost

Partnerstvo Intela i Maskovih kompanija moglo bi postaviti nove standarde u industriji poluprovodnika, posebno u oblasti veštačke inteligencije i robotike. Kombinacija Intela, Tesle i SpaceX-a omogućava brži razvoj procesora koji mogu podržati humanoidne robote i složene AI sisteme.

Ovaj poduhvat može podstaći druge tehnološke kompanije da preispitaju svoje strategije proizvodnje čipova, stvarajući talas inovacija u sektoru. Istovremeno, povećava se konkurencija, što bi moglo ubrzati napredak autonomnih vozila, pametnih fabrika i efikasnih data centara širom sveta.

