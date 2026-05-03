Pametni satovi su postali deo rutine mnogih ljudi, prate naše korake, san i otkucaje srca, ali istovremeno kod nekih izazivaju nelagodu upravo zbog toga što su stalno u kontaktu sa kožom. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li ovi uređaji emituju zračenje i da li takvo zračenje može imati bilo kakve posledice po organizam, posebno ako se koriste svakodnevno i tokom dužeg vremenskog perioda.

Od trenutka kada su ovi uređaji postali popularni, mnogi zamišljaju da na ruci nose mini telefon koji neprestano emituje neku vrstu energije. I da, pametni satovi zaista emituju zračenje, ali priča nije baš crno bela.

Zrače manje nego mobilni

Pametni satovi koriste Bluetooth i ponekad Wi-Fi ili mobilnu mrežu za povezivanje sa telefonom ili internetom, što znači da emituju nejonizujuće elektromagnetno zračenje, isto ono koje koriste telefoni, ruteri i bežične slušalice. Ovo nije isto kao rendgen ili nuklearno zračenje i nema energiju da ošteti DNK.

Zanimljivo je da pametni sat često zrači čak manje nego mobilni telefon. Razlog je jednostavan i leži u tome što je snaga signala mnogo manja jer sat komunicira na kratkim udaljenostima, uglavnom samo sa telefonom u džepu. Drugim rečima, dok telefon “puca” signal ka baznim stanicama, sat samo šapuće tvom telefonu.

Mnogi zabrinuti jer se nosi direktno na koži

Još jedna stvar koja brine ljude jeste to što je sat stalno na koži. Međutim, upravo zbog male snage i vrste zračenja, stručnjaci generalno smatraju da nema dokaza da ovakvi uređaji predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik u normalnoj upotrebi.

Naravno, to ne znači da je sve potpuno bez ikakvog efekta. Naučnici i dalje proučavaju dugoročno izlaganje ovoj vrsti zračenja, jer tehnologija relativno brzo napreduje. Ali za sada, nema pouzdanih dokaza da pametni satovi izazivaju bolesti ili ozbiljne probleme kod ljudi, slično kao i kod telefona.

Ipak, ukoliko ne želite da rizikujete i hoćete da smanjite i to minimalno zračenje, postoji nekoliko trikova: Isključite Wi-Fi kad vam ne treba; Koristite airplane mode tokom spavanja; Skinite sat tokom noći kad ga ne koristite

Postoji i zanimljiv psihološki aspekt. Ljudi se često više plaše nevidljivog (zračenja) nego vidljivog (npr. previše notifikacija), a realno gledano, pametni sat će vas verovatnije iznervirati stalnim vibracijama nego što će vas “ozračiti”.

Više pomaže zdravlju nego što odmaže

U poređenju sa drugim uređajima koje svakodnevno koristimo kao što je telefon, laptop, Wi-Fi ruter, pametni sat je zapravo među najmanje intenzivnim izvorima zračenja. Zanimljivo je i to da tehnologija ide ka još manjim emisijama jer novi modeli su energetski efikasniji, a postoje čak i istraživanja o satovima koji se napajaju toplotom tela, što dodatno smanjuje potrebu za jačim signalima.

Zapravo, ironično je da pametni sat često više pomaže zdravlju nego što ga ugrožava. Prati korake, puls, san i može vas motivisati da se više krećete, što je daleko važnije za zdravlje nego minimalno zračenje koje emituje.

