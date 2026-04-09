Sukob između kompanija Apple i EpicGames ponovo ulazi u intenzivniju fazu, uz najavu novih pravnih koraka. Ove dve strane već godinama vode spor oko pravila koja važe u digitalnim prodavnicama aplikacija, posebno kada je reč o naplati i uslovima korišćenja.

Ovog puta, Apple planira da se obrati najvišoj sudskoj instanci kako bi osporio određene odluke nižih sudova. Time se nastavlja dugotrajna pravna borba koja ima značajne posledice za čitavu industriju mobilnih aplikacija i digitalne distribucije.

Provizije i alternativni sistemi plaćanja

U središtu spora nalazi se pitanje da li Apple ima pravo da naplaćuje proviziju za kupovine koje se obavljaju putem eksternih, odnosno trećih sistema plaćanja. Ova tema je već dugo predmet neslaganja između tehnoloških kompanija i developera koji žele veću slobodu u monetizaciji svojih proizvoda.

Apple je sada zatražio od Vrhovni suda da razmotri kada i na koji način kompanija može primenjivati svoje naknade. Posebno je sporna odluka nižeg suda koja se odnosi na naplatu provizija za transakcije koje ne prolaze kroz zvanični App Store sistem.

Prethodni pokušaj i mogući ishod

Ovo nije prvi put da Apple pokušava da dobije razmatranje slučaja pred najvišim sudom. U ranijem pokušaju, kompanija je tražila da ospori odluku kojom je obavezana da dozvoli korišćenje alternativnih načina plaćanja unutar aplikacija.

Međutim, tada je Vrhovni sud odbio da razmatra slučaj. Postoji mogućnost da se sličan scenario ponovi, iako je sada fokus nešto drugačiji - ne na samu dozvolu alternativnih plaćanja, već na ograničenja u vezi sa visinom provizija koje Apple može da naplaćuje.

Širi kontekst sukoba giganta

Epic Games već godinama vodi slične sporove ne samo sa Apple-om, već i sa drugim velikim kompanijama poput Google. Tema provizija i kontrole nad distribucijom aplikacija postala je jedno od ključnih pitanja u savremenoj digitalnoj ekonomiji.

Nedavno je Epic uspeo da postigne određeni dogovor sa Google-om, što je dovelo do povratka popularne igre Fortnite na Google Play prodavnicu širom sveta. Taj razvoj događaja ukazuje na moguće promene u odnosima između velikih platformi i proizvođača sadržaja.

Unutrašnje promene i posledice

Prema dostupnim informacijama, deo dogovora sa Google-om uključuje i ograničenja u javnim istupima rukovodstva Epic Games-a u vezi sa temom provizija, i to u narednim godinama. To dodatno pokazuje koliko su ovi sporovi kompleksni i koliko utiču na poslovne strategije kompanija.

Istovremeno, Epic Games prolazi kroz unutrašnje promene, uključujući značajno smanjenje broja zaposlenih. Kompanija je nedavno otpustila više od hiljadu radnika, što ukazuje na šire izazove sa kojima se suočava dok vodi skupe i dugotrajne pravne bitke.

