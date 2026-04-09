Samsung je objavio kraj svog sopstvenog rešenja za poruke, najavljujući da će aplikacija Samsung Messages biti dostupna samo do jula ove godine. Kompanija savetuje korisnike da pređu na Google Messages kao podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Ova odluka označava definitivni kraj jednog dugogodišnjeg proizvoda. Samsung je prethodnih godina postepeno smanjivao podršku za svoju aplikaciju, a sada se fokus potpuno prebacuje na Google Messages, koji nudi bogatije funkcionalnosti i kompatibilnost sa različitim uređajima.

Prednosti Google Messages-a

Za američke korisnike, Google Messages donosi RCS poruke, omogućavajući slanje medija visoke rezolucije, učestvovanje u grupnim četovima i dobijanje indikatora kada neko kuca poruku, bez obzira na operativni sistem.

Iako vlasnici Galaxy telefona mogu izgubiti neke opcije prilagođavanja iz Samsung Messages, Google Messages nudi generativni AI Gemini koji može da „remiksuje“ fotografije direktno u četovima. Pored toga, olakšano je prebacivanje razgovora između pametnog telefona, tableta ili pametnog sata.

Postepeno gašenje Samsung Messages-a

Samsung je već godinama postepeno smanjivao ulogu Samsung Messages aplikacije. Počevši od Galaxy Z Fold 6 i Flip 6, pa preko serije Galaxy S25, Google Messages je postao unapred instalirana aplikacija, dok je Samsung Messages sve više skrajnut.

Aplikacija je i dalje dostupna u Galaxy Store-u, ali Samsung je najavio da će tačan datum njenog potpunog gašenja biti objavljen unutar same aplikacije. Ovo jasno pokazuje smer u kojem se kompanija kreće - ka univerzalnijem rešenju za razmenu poruka.

Kompatibilnost i dodatne funkcije

Google Messages omogućava korisnicima Samsung telefona da svoje poruke čuvaju i sinhronizuju na više uređaja, uključujući telefone, tablete i pametne satove. To olakšava komunikaciju i čini je fleksibilnijom u svakodnevnom korišćenju.

Dodatno, AI funkcije poput Gemini omogućavaju interaktivniji i kreativniji način komunikacije, što Samsung korisnicima pruža dodatnu vrednost u odnosu na staru aplikaciju.

Šta korisnici treba da urade

Korisnici Samsung Messages-a treba da pređu na Google Messages pre jula kako bi nastavili neometano da šalju i primaju poruke. Prelazak je jednostavan i podržava većinu prethodnih razgovora i medija.

Samsung jasno savetuje da se migracija izvrši što pre, kako bi prelaz bio bez problema, a korisnici mogli da iskoriste sve prednosti novih funkcionalnosti i AI opcija koje Google Messages donosi.

