Slušaj vest

Dok svet drhti pred pretnjama Donalda Trampa, Iran uzvraća - ali ne sa bombama, već sa tastaturom i kodom. Hakeri povezani sa Teheranom već su ciljali američku kritičnu infrastrukturu, napadajući energetske i vodovodne sisteme širom zemlje. Ovo nije običan sajber napad - ovo je digitalni rat u tišini, gde pogrešan klik može prouzrokovati haos.

Američke agencije upozoravaju da ovi napadi nisu beznačajni. PLC uređaji koji kontrolišu ključne sisteme sada su meta, a manipulacija njihovim podacima može izazvati zastoje, kvarove ili čak opasne situacije. Svaki pogođeni ekran je potencijalna bomba, a hakeri su naučili kako da je aktiviraju izdaleka.

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock, Design_Bank/Shutterstock, Julia Demaree Nikhinson/AP

Energetski i vodovodni sistemi pod opsadom

Zamislite da voda prestane da teče u gradu ili da električna mreža nestane bez upozorenja. Upravo to je cilj iranskih hakera. FBI, NSA i Ministarstvoenergetike identifikovali su napade na elektrane, vodovode i vladine objekte, gde su PLC uređaji postali tihe mete.

Napadi nisu samo tehnički izazov - oni su i psihološki pritisak. Promenom prikaza na uređajima, hakeri mogu navesti operatere da donesu pogrešne odluke. U nekim slučajevima, posledice su već bile finansijski bolne i operativno destabilizujuće.

Foto: Shutterstock

Sajber stručnjaci zvone alarm

Ekspert za industrijsku sajber bezbednost Rob Li upozorava: „Iranski akteri gledaju na industrijske kontrolne sisteme kao ključ za pritisak i ne oklevaju da nanesu štetu ljudima.“ Od početka sukoba, njegova firma Dragos reagovala je na više incidenata, pokazujući da napadi nisu samo teorija - oni su realna pretnja.

Hakeri iz Irana kombinuju državne i nedržavne resurse, pokazujući izuzetnu spremnost da ugroze infrastrukturu i ljude. Sa svakim novim napadom, postaje jasno: svet više nije bezbedan samo uz vojne sile - sajber prostor je novo bojno polje.

Foto: Shutterstock

Borba protiv nevidljivog neprijatelja

Kompanija RockwellAutomation brzo je reagovala, naglašavajući ozbiljnost situacije i saradnju sa američkim vlastima. Njihova dokumentacija sada pomaže klijentima da zaštite PLC uređaje, ali pitanje ostaje - koliko je dovoljno da se zaustave iskusni hakeri?

I dok se pažnja sveta fokusira na dramatične vojne pretnje, hakerske grupe kao što je CyberAv3ngers tiho i metodično planiraju sledeći potez. Njihovi sajber napadi na uređaje Unitronics u vodovodnim mrežama Izraela, Irske i Pensilvanije pokazali su koliko daleko mogu da idu - i da efekti ne poznaju granice.

Foto: Shutterstock

Lekcije iz digitalnog ratovanja

Svaki napad pokazuje da Revolucionarna garda Irana (IRGC) ima sposobnosti koje ne treba potcenjivati. Oni koriste sajber prostor kao bojište i asimetrične tehnike kako bi stvorili haos tamo gde klasične vojne metode ne bi uspeli.

Ako pogledamo njihove akcije, jasno je da će se borba za kritičnu infrastrukturu samo pojačavati. U ovom modernom ratu, tastature su municija, a kompjuterski kod bombe - a svet je samo korak udaljen od sledeće digitalne katastrofe.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.