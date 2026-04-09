Volkswagen planira da u budućnosti ponudi veliki električni SUV, kako bi nastavio da zadovoljava potrebe kupaca koji traže luksuzan i prostran automobil. Ovu informaciju potvrdio je šef prodaje Martin Sander, ističući da iako se aktuelni Touareg sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem povlači uskoro, i dalje postoji prostor za luksuzne automobile koji nemaju premium oznaku.

Sander je objasnio da Touareg zauzima posebno mesto na tržištu - između velikih, masovno prodavanih modela i premium vozila. Za kupce koji žele odličan dizajn, prostor i visok nivo kvaliteta, ali ne žele da budu povezani sa brendom poput Audija ili Poršea, Touareg je savršen izbor. Volkswagen istražuje kako da sledeća generacija ispuni upravo tu prazninu.

Foto: Shutterstock

Fokus na luksuz, ali diskretno

Kupci Touarega su imućni i uspešni, ali neupadljivi. Sander ističe da oni ne žele da se hvale svojim vozilom. Umesto da se zaustavljaju na gradilištu ili pred klijentima sa nečim poput Porše Macana, oni preferiraju sofisticiran, ali diskretan SUV.

Ova strategija znači da Touareg ostaje vozilo za specifičnu, odabranu grupu. Volkswagen želi da im pruži automobil koji kombinuje luksuz, prostor i kvalitet, ali bez prepoznatljivih oznaka premium brendova, čime se stvara jedinstvena niša na tržištu.

Foto: Shutterstock

Novi Touareg će biti i većih dimenzija

Sander je potvrdio da će novi model zadržati format velikog SUV-a, jer SUV-ovi čine čak 80% segmenta koji Touareg pokriva. Istovremeno, Volkswagen planira da ga potpuno elektrifikuje, čime se brend prilagođava budućim zahtevima ekološki svesnih kupaca.

ID Touareg će verovatno stići tek nakon modela poput Volkswagen ID Golfa, ali bi, kao i današnji Touareg, mogao da koristi tehnologiju svojih premium “rođaka” iz Audija i Poršea. Time Volkswagen spaja luksuz, inovaciju i električni pogon u jednom vozilu.

Foto: Volkswagen

Strategija brenda i budući planovi

Sander je naglasio da će glavni prioritet kompanije i dalje biti stvaranje odličnih vozila koja su pristupačna širokom spektru kupaca. Touareg, iako nije glavni poslovni model, ima svoj značaj i ostaje vozilo koje definiše balans između luksuza i pristupačnosti.

Cilj Volkswagena je da novim ID Touaregom kupcima ponudi kombinaciju visokog kvaliteta, sofisticiranog dizajna i električnog pogona, bez potrebe za pripadnošću premium brendu. To je SUV za one koji žele sve najbolje, ali diskretno i sa stilom.

Foto: Volkswagen

Volkswagen i tehnološki naslednici

Novi ID Touareg neće biti samo električni SUV, već i tehnološki lider u svom segmentu. Volkswagen planira da ugradi napredne sisteme asistencije vozaču, najnovije infotainment tehnologije i povezivost koja omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama vozila.

Ovo znači da će kupci dobiti iskustvo koje je na nivou premium brendova, ali bez “premium” etikete. Volkswagen koristi tehnologiju i know-how iz Audija i Poršea, čime kombinuje inovaciju i luksuz u jednom paketu, prilagođenom široj publici.

Foto: Shutterstock

ID Touareg i ekološka budućnost

Električni Touareg predstavlja logičan korak u ekološkoj strategiji Volkswagena. Prelazak na potpuno električan pogon smanjuje emisiju CO₂ i otvara vrata ka održivijoj mobilnosti, dok istovremeno ne kompromituje performanse ili prostor koji kupci očekuju od velikog SUV-a.

Kupci će dobiti vozilo koje kombinuje snagu, domet i luksuz, ali sa ekološkom svesti. Volkswagen jasno pokazuje da je moguće imati luksuzan i prostran SUV, a istovremeno doprineti očuvanju životne sredine i budućnosti električne mobilnosti.

