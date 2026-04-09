Slušaj vest

U ekskluzivnom intervjuu otkriva zašto je jedinstveno globalno upravljanje presudno, kako se esport pozicionira uz tradicionalni sport i na koji način ova digitalna arena postaje most između kultura, generacija i država.

Pod vašim vođstvom, Međunarodna esports federacija nastavila je globalno da se širi. Šta smatrate najvažnijom prekretnicom na tom putu?

Za mene, najvažnija prekretnica nije jedan događaj ili naslov - već činjenica da je esports nastavio da sazreva kao istinski globalni pokret vođen članstvom. Danas imamo 152 nacionalne federacije, dok ih je bilo 54 kada je naš tim počeo. IESF okuplja federacije iz celog sveta i pruža strukturu u kojoj nacije, sportisti i zajednice mogu da učestvuju sa dostojanstvom, pravilima i zajedničkim osećajem svrhe. To je važnije od buke, brendiranja ili kratkoročnih komercijalnih dobitaka. Sopstveni materijali IESF-a naglašavaju globalni model federacije i Svetsko prvenstvo u esportu kao centralno mesto gde se nacije takmiče u okviru jedinstvene strukture.

Prava prekretnica je to što ljudi koji godinama grade ovaj ekosistem - sportisti, nacionalne federacije, organizatori, edukatori i lideri zajednica - više ne rade izolovano. Sada imamo platformu koja može da zaštiti kontinuitet, stvori standarde i obezbedi esportu dugoročnu institucionalnu budućnost.

Po mom mišljenju, to je pravo dostignuće: pretvaranje strasti u strukturu, a strukture u globalni legitimitet i povezanost.

Foto: Savez elektronskih sportova CG

Esports je u ključnoj fazi razvoja - koliko su globalno upravljanje i jedinstvene strukture važni za dugoročnu održivost industrije?

Apsolutno su ključni.

Esports ne može izgraditi ozbiljnu dugoročnu budućnost ako ostane trajno fragmentisan, reaktivan i vođen isključivo kratkoročnim PR-om i komercijalnim interesima. Upravljanje nije birokratija radi birokratije. Upravljanje štiti sportiste, daje stabilnost federacijama, gradi poverenje kod vlada i partnera i osigurava da ljudi koji su izgradili ovaj prostor ne budu potisnuti kada tržište postane atraktivno.

Bez globalnog jedinstvenog upravljanja dolazi do konfuzije - preklapanja nadležnosti, slabih standarda, neujednačenih sistema integriteta i iskorišćavanja zajednica umesto njihovog razvoja. To nije održivo.

Jedinstvena struktura ne znači uniformnost. Ona znači jasne uloge, fer pravila, demokratsko predstavljanje i poštovanje celokupnog ekosistema. Esports više nije hobi sa margina - to je globalni kulturni, sportski i tehnološki pokret. Ako želimo da opstane, moramo ga tretirati sa ozbiljnošću koju zaslužuje.

Dolazite iz snažnog okruženja tradicionalnog sporta - kako vidite odnos između tradicionalnih sportskih institucija i esports ekosistema u budućnosti?

Vidim da taj odnos postaje dublji, prirodniji i konstruktivniji.

Tradicionalni sport je izgradio decenije iskustva u upravljanju, zaštiti sportista, integritetu, edukaciji, organizaciji događaja i međunarodnom priznanju. Esports ne treba slepo da kopira tradicionalni sport, ali bi bilo pogrešno ignorisati to institucionalno znanje.

S druge strane, esports donosi nešto što tradicionalni sport mora bolje da razume - digitalnu kulturu, nove zajednice, nove oblike učešća i modele angažovanja mlađih generacija.

Budućnost nije u zameni jednog drugim, već u međusobnom poštovanju i saradnji. Najzdravija budućnost je ona u kojoj tradicionalni sport i esports rade zajedno - ne da oslabe jedan drugog, već da ojačaju oba.

Vi ste čest gost Montenegro Future Festivala - šta ovu platformu čini relevantnom u širem međunarodnom dijalogu o esportu, tehnologiji i inovacijama?

Ono što ovaj festival čini relevantnim jeste razumevanje da esports ne postoji izolovano. On se nalazi na preseku gejminga, tehnologije, digitalne ekonomije, obrazovanja, inovacija, omladinske kulture i sve više veštačke inteligencije. Grad Bar je odlično mesto za takve diskusije.

Festival se pozicionirao kao regionalna platforma sa istinskim međunarodnim ambicijama. Izdanje 2026. godine ide na viši nivo - više od 100 govornika iz preko 60 zemalja i više od 500 međunarodnih gostiju, uz program koji pokriva esports, gejming, AI, blokčejn, obrazovanje i tehnologiju.

Vraćam se jer ovo doživljavam kao porodicu. Sećam se prvih koraka priznanja esporta u Crnoj Gori i razvoja od tih početaka do onoga što su danas postali Filip Šoć i SESCG - dokaz rada i strasti.

Kako vidite budućnost esporta kao globalnog pokreta koji povezuje ljude i kulture?

Moja vizija je jasna: esports je jedan od najvećih povezivača našeg vremena. Milioni mladih ljudi ne samo da igraju - oni se povezuju.

Da, to je industrija. Da, raste komercijalno. Ali ako postane samo tržište, postaće plitak. Ako ostane i pokret - zasnovan na zajednici, učešću, nacionalnom ponosu, jedinstvu i povezivanju - može postati mnogo više.

Verujem da je esports most između država, generacija, fizičke i digitalne kulture, talenta i prilika.

Ako ga pravilno izgradimo, esports neće stvarati samo šampione - već jače zajednice, povezanija društva i nove načine da mladi pronađu identitet, disciplinu i svrhu.