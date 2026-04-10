Slušaj vest

Kompanija Meta povukla je oglase sa Facebook-a i Instagram-a koji su služili za pronalaženje novih tužilaca u sve većem talasu sudskih postupaka zbog navodne zavisnosti od društvenih mreža. Odluka dolazi u trenutku kada se pravna borba protiv kompanije ubrzano širi kroz sudove u SAD-u i dobija sve veći javni i institucionalni značaj.

Iz Mete poručuju da neće dozvoliti da se njihove platforme koriste za ostvarivanje profita na sudskim sporovima koji ih istovremeno optužuju. Portparol Endi Stoun naglasio je da se kompanija agresivno brani od optužbi i uklanja sve oglase koji imaju za cilj regrutovanje tužilaca.

Meta Foto: Shutterstock

Milionske presude tresu tehnološke gigante

Pravni pritisak na velike tehnološke kompanije ulazi u novu fazu nakon niza presuda koje odjekuju širom industrije. U Los Anđelesu, porota je utvrdila odgovornost kompanija Meta i Google u slučaju koji je uključivao tvrdnje o ozbiljnom uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje mlade osobe.

Samo dan ranije, u Novom Meksiku, Meta se suočila sa još jednom teškom presudom kojom joj je naloženo plaćanje stotina miliona dolara zbog optužbi o obmanjivanju korisnika i propustima u zaštiti maloletnika. Ova odluka dodatno je pojačala pritisak na kompaniju i otvorila nova pitanja o odgovornosti tehnoloških platformi u zaštiti najmlađih korisnika.

Foto: Shutterstock

Društvene mreže pod opsadom sudova

Sudski sistemi u Kaliforniji trenutno su zatrpani talasom tužbi bez presedana. Više od 3.300 slučajeva vodi se protiv Mete, SnapInc. i ByteDance, dok je dodatnih 2.400 pred federalnim sudom objedinjeno u jedan široki pravni proces.

Tužbe ne dolaze samo od pojedinaca - uključene su i škole, gradovi i državne institucije koje tvrde da su morale da troše ogromne resurse zbog posledica koje pripisuju društvenim mrežama. Time se ovaj pravni talas širi izvan individualnih slučajeva i prerasta u širi sukob između javnog sektora i najvećih tehnoloških kompanija.

Suđenje Foto: Shutterstock

Nova industrija lova na tužioce

Pravni svet se pretvorio u agresivno i visoko konkurentno tržište oglašavanja. Advokatske firme poput Morgan & Morgan koriste masovne kampanje na društvenim mrežama kako bi došle do potencijalnih klijenata koji smatraju da su pogođeni zavisnošću ili mentalnim posledicama korišćenja platformi.

Ovaj model masovnih tužbi funkcioniše na principu “nema naplate bez uspeha”, što dovodi do intenzivne borbe za svakog potencijalnog tužioca i sve glasnijih marketinških kampanja na internetu, televiziji i radiju. U toj trci, pravne firme sve češće koriste agresivne strategije kako bi privukle ljude koji možda i ne znaju da se takvi postupci uopšte vode.

Foto: Shutterstock

Eksplozija reklamnog haosa nakon presuda

Prema podacima analitičke kompanije X Ante, pravno oglašavanje je eksplodiralo nakon najnovijih sudskih odluka. Samo u martu emitovane su stotine televizijskih i desetine hiljada radio reklama širom SAD-a.

Istovremeno, oglasi se i dalje pojavljuju i na platformama kompanije Google, dok pravne firme ubrzano šire mrežu potencijalnih tužilaca. Tehnološki giganti, s druge strane, ostaju pri stavu da odbacuju optužbe i tvrde da nastavljaju sa ulaganjima u bezbednost i zaštitu mladih korisnika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.