Pametni sistemi za upravljanje potrošnjom struje postaju sve popularniji kod nas, kako zbog rasta cena električne energije, tako i zbog sve veće dostupnosti tehnologije. Sve više ljudi želi da ima bolju kontrolu nad potrošnjom i da smanji račune, pa se okreću rešenjima koja omogućavaju praćenje i upravljanje uređajima u realnom vremenu.

Pametni sistemi za upravljanje energijom zasnivaju se na povezivanju uređaja u jedinstvenu mrežu unutar doma. Ovi sistemi omogućavaju da se svaki uređaj prati, kontroliše i optimizuje putem mobilnih aplikacija ili centralnih kontrolnih panela.

Pametni sistemi pružaju detaljan uvid u potrošnju svakog uređaja

Osnovu ovih sistema čine pametna brojila koja beleže potrošnju u realnom vremenu i šalju podatke korisnicima i distributerima, čime se dobija mnogo preciznija slika o tome gde i kako se troši električna energija. Jedna od najvažnijih prednosti ovde je mogućnost detaljne analize jer korisnici mogu da vide koliko struje troši svaki uređaj posebno, što ranije nije bilo moguće bez specijalizovane opreme.

Takođe, pametni sistemi često koriste algoritme i veštačku inteligenciju kako bi učili navike korisnika. Na osnovu tih podataka, oni mogu automatski da prilagode rad uređaja i smanje nepotrebnu potrošnju. Na primer, sistem može da prepozna kada niko nije kod kuće i da automatski isključi uređaje koji nisu neophodni. Isto tako, može da uključi grejanje ili hlađenje pre nego što se korisnik vrati kući.

Uključite bojler dok se vraćate kući

Posebnu veliku ulogu imaju tzv. pametni termostati koji regulišu temperaturu u prostoriji na osnovu vremenskih uslova, prisustva ljudi i podešenih navika, čime se značajno smanjuje potrošnja energije. Pored toga, pametne utičnice i prekidači omogućavaju da se i stariji uređaji uključe u sistem. Na taj način, čak i aparati koji nisu „pametni“ mogu postati deo automatizovanog doma.

Ovi sistemi takođe omogućavaju daljinsku kontrolu. Korisnik može, na primer, da isključi peglu ili uključi bojler čak i kada nije kod kuće, koristeći mobilni telefon.

Pomoću pametnih sistema možete da iskoristite u fulu noćnu tarifu

Jedan od važnih aspekata je i vremenska optimizacija potrošnje. Pametni sistemi mogu da uključe uređaje u periodima kada je struja jeftinija, čime se ostvaruju dodatne uštede.

Podsetimo, u našoj zemlji postoji takozvana jeftina, odnosno noćna tarifa za struju, ali ona ne počinje u isto vreme u svim delovima zemlje. Vreme se razlikuje u zavisnosti od regiona, pa je važno znati kojoj zoni pripadate. U Vojvodini, gde spada i Novi Sad, jeftina struja važi od 23:00 do 7:00. U Beogradu traje od 00:00 do 8:00, dok je u centralnoj Srbiji od 22:00 do 06:00. Ovi termini su važni jer tada električna energija košta znatno manje nego tokom dana, a da biste koristili ovu pogodnost, potrebno je da imate dvotarifno brojilo.

Ušteda po nekoliko hiljada dinara

Iskustva brojnih korisnika, pa i samog autora ovog članka, govore da ako koristite noćnu tarifu kako treba, razlika u ceni na kraju meseca može biti ogromna. Struja noću može biti i 2–3 puta jeftinija, pa čak i više u nekim slučajevima. To znači da isti uređaj (npr. veš mašina ili bojler) može trošiti znatno manje novca ako radi noću.

Najviše se isplati ako imate veće potrošače i možete da ih “prebacite” u noćne sate - bojler, veš mašina, sudomašina, pa čak i grejanje. Samo bojler koji radi noću može biti uštedeti i tri puta manje struje nego danju. U tim slučajevima račun za struju može biti manji za nekoliko hiljada dinara mesečno, posebno zimi.

