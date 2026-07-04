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Reč je o chat folderima, odnosno mogućnosti da sami organizujete svoje razgovore, gde umesto jedne nepregledne liste poruka, možete napraviti posebne kategorije kao što su na primer „Porodica“, „Posao“, „Prijatelji“ ili „Važno“.

Kada uključite ovu opciju, Viber više ne izgleda isto. Odjednom sve postaje preglednije, a razgovori su grupisani po vašim pravilima. Vi birate šta vam je najvažnije i gde će se nalaziti.

Foto: Shutterstock

Možete da odvojite poslovne poruke od privatnih

Ova funkcija je posebno korisna za ljude koji imaju mnogo poruka tokom dana, te umesto da tražite razgovor kroz dugačku listu, samo otvorite odgovarajući folder i sve vam je na jednom mestu.

Još jedna prednost je što možete izdvojiti poslovne poruke od privatnih. Na taj način, kada završite sa poslom, jednostavno zatvorite taj folder i ne razmišljate o njemu do sledećeg dana.

Foto: Viber

Imaćete osećaj da koristite novu aplikaciju

Mnogi korisnici ni ne znaju da ova opcija postoji, jer nije naglašena kao osnovna funkcija. Nalazi se u podešavanjima i zahteva da je sami aktivirate, a kada je jednom uključite, razlika je odmah primetna. Interfejs postaje organizovaniji, a korišćenje aplikacije mnogo lakše i brže.

Ono što je zanimljivo jeste da ova opcija ne menja samo izgled, već i navike. Korisnici počinju drugačije da koriste aplikaciju, jer imaju bolju kontrolu nad porukama. U vremenu kada svi dobijamo veliki broj poruka dnevno, ovakva organizacija postaje više nego korisna i Viber na ovaj način dobija novu dimenziju. Više nije samo aplikacija za dopisivanje, već alat koji može da se prilagodi vašem načinu života.

Foto: Viber

Kako da uključite chat folder?

Da biste uključili ovu opciju, prvo otvorite aplikaciju i uđite u meni za podešavanja (More ili tri linije/tačkice, u zavisnosti od telefona). Zatim potražite deo koji se odnosi na organizaciju razgovora ili „Chat folders“. Tu treba da postoji opcija da se funkcija uključi i da se napravi prvi folder.

Nakon što je aktivirate, možete da napravite sopstvene kategorije kao što su posao, porodica ili prijatelji i da u njih rasporedite razgovore. Ako vam se ta opcija ne pojavljuje, verovatno koristite stariju verziju Vibera, pa je potrebno da ažurirate aplikaciju na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija.

Iako ne zvuči kao velika promena, verujte, bićete nam zahvalni. Ako ste ikada imali osećaj da vam je inbox prepun i nepregledan, ovo je opcija koju bi obavezno trebalo da isprobate. Potrebno je samo nekoliko minuta da je uključite, a efekat može biti kao da koristite potpuno novu aplikaciju. Mnogi koji su je probali kažu da se više nikada nisu vratili na stari način korišćenja Vibera. Zato, sledeći put kada otvorite Viber, zavirite u podešavanja. Možda vas tamo čeka funkcija koja će vam potpuno promeniti svakodnevnu komunikaciju.

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