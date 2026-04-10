Izjava Ilona Maska ponovo je uzburkala tehnološku scenu, ovog puta usmerena ka jednoj od najpopularnijih aplikacija za razmenu poruka. On je javno doveo u pitanje poverenje u WhatsApp, pozivajući se na kolektivnu tužbu u kojoj se tvrdi da je kompanija Meta presretala privatne poruke korisnika uprkos obećanjima o potpunoj zaštiti putem end-to-end enkripcije.

Mask je dodatno iskoristio priliku da promoviše sopstveno rešenje za komunikaciju, X Chat, naglašavajući ga kao platformu koja nudi „stvarnu privatnost“. Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se sve više korisnika pita koliko su njihove digitalne komunikacije zaista sigurne.

Optužbe i pitanje enkripcije

U središtu kontroverze nalazi se tužba koja tvrdi da je WhatsApp, uprkos deklarisanoj zaštiti, omogućio pristup privatnim porukama i čak ih delio sa trećim stranama poput kompanije Accenture. Ove tvrdnje direktno osporavaju osnovni princip na kojem aplikacija gradi svoje poverenje kod korisnika.

Mask je reagovao kratko ali upečatljivo, poručivši da se WhatsAppu „ne može verovati“. Njegove reči brzo su se proširile društvenim mrežama, dodatno podstičući sumnju i raspravu među korisnicima širom sveta.

Oštar odgovor Mete i odbrana sistema

Iz Meta kompanije stigao je brz i odlučan odgovor. Predstavnici WhatsAppa odbacili su sve navode kao potpuno netačne i apsurdne, naglašavajući da aplikacija već deceniju koristi Signal protokol za end-to-end enkripciju.

Prema njihovom objašnjenju, poruke su zaštićene tako da ih mogu pročitati isključivo pošiljalac i primalac. Kompanija insistira na tome da čak ni oni sami nemaju pristup sadržaju komunikacije, čime pokušavaju da umire zabrinutost korisnika.

Istrage i sumnje koje ne jenjavaju

Dodatnu težinu celoj priči daju raniji navodi da američke institucije istražuju optužbe bivšeg saradnika kompanije Meta. Prema tim tvrdnjama, pristup korisničkim porukama bio je moguć uprkos zvaničnim uveravanjima o visokom nivou zaštite.

Istragu navodno vode agenti Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država, dok je slična prijava već podneta Komisiji za hartije od vrednosti tokom 2024. godine. Ovi navodi dodatno komplikuju situaciju i otvaraju pitanja o transparentnosti velikih tehnoloških kompanija.

Svedočenja i kontroverze oko pristupa

Prema izveštajima, pojedini radnici angažovani na moderaciji sadržaja tvrdili su da su zaposleni u Meti, kao i saradnici iz Accenturea, imali širok pristup privatnim porukama korisnika. Ovakve izjave, ako se pokažu tačnim, mogle bi ozbiljno da naruše poverenje u platformu.

Jedan od izvora, Larkin Fordajs, koji je radio kao spoljnji saradnik, naveo je da su vremenom i kontraktori dobijali direktan pristup sistemu. Prema njegovim tvrdnjama, čak i pre toga postojala je mogućnost da se zatraži pristup određenim komunikacijama, koje bi interni tim potom mogao da izdvoji i prosledi dalje.

