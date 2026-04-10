Od 10 do 70% za 4 minuta i 22 sekunde

Kinesko tržište električnih vozila sve više se pretvara u prostor intenzivnog tehnološkog nadmetanja, posebno kada je reč o brzini punjenja baterija. Proizvođači pokušavaju da uklone jednu od glavnih prepreka širem usvajanju EV vozila - vreme potrebno za dopunu energije.

U tom kontekstu, pažnja je nedavno usmerena na Geely i njegov brend Lynk & Co, koji se pojavio kao novi izazivač u segmentu ultrabrzog punjenja, nakon što je BYD ranije istakao sopstvena dostignuća u istoj oblasti.

900V Energee Golden Brick baterija

Brend Lynk & Co predstavio je svoju 900V Energee Golden Brickbateriju kao rešenje koje podiže standarde brzog punjenja. Reč je o sistemu koji je dizajniran da izdrži izuzetno visoke ulazne snage i ubrza proces dopune energije u električnim vozilima.

Ovaj razvoj dolazi iz okvira kompanije Geely, koja kroz različite tehnološke projekte nastoji da proširi svoje prisustvo u segmentu naprednih EV rešenja i infrastrukture punjenja.

Izuzetno visoke snage punjenja

Prema objavljenim rezultatima testova, Lynk & Co baterija je tokom ispitivanja dostigla vršnu snagu punjenja od oko 1.100 kW. Čak i nakon što je baterija dostigla viši nivo napunjenosti, zabeleženo je da je održavala vrlo visoke vrednosti snage punjenja.

Podaci koji su preneti od strane CarNewsChina ukazuju da su testovi sprovedeni u kontrolisanim uslovima, koristeći Zeekrove V4 megavatne „flash“ punjače, pri čemu još nije poznat tačan plan šire primene ove tehnologije.

Vreme punjenja koje menja standarde

Rezultati pokazuju da se baterija može napuniti od 10 do 70 posto za 4 minuta i 22 sekunde. Kada se ide dalje, od 10 do 80 posto potrebno je 5 minuta i 32 sekunde, dok je za skoro potpuno punjenje, od 10 do 97 posto, potrebno 8 minuta i 42 sekunde.

U poređenju s tim, BYD je ranije naveo da njegova megavatna tehnologija omogućava punjenje od 10 do 70 posto za oko 5 minuta, odnosno do 97 posto za približno 9 minuta, što stavlja ova dva sistema u direktno tehnološko nadmetanje.

Širenje punjača ubrzava infrastrukturu

Zeekr je naveo da je njegova mreža punjenja do kraja februara 2026. godine obuhvatila više od 2.100 stanica i preko 10.000 pojedinačnih punjača. Ova mreža uključuje i veliki broj lokacija duž autoputeva, kao i ultrabrze stanice u urbanim područjima.

Istovremeno, BYD nastavlja da širi sopstvenu infrastrukturu, uključujući hiljade megavatnih stanica, uz planove za dodatno ubrzanje izgradnje. Paralelno s tim, Zeekr je ranije predstavio punjače velike snage koji koriste tečno hlađenje i dostižu vršne vrednosti koje spadaju među najviše u industriji.

