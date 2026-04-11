Ova tehnologija ima jednostavan cilj – da vaš glas bude jasan bez obzira na to gde se nalazite. Na primer, ako pričate dok ste u saobraćaju, kafiću ili dok duva vetar, aplikacija pokušava da ukloni sve te zvukove i ostavi samo ono što govorite.

Za razliku od klasičnih rešenja, ovde se filtriranje odvija u realnom vremenu. Sistem analizira zvuk koji mikrofon hvata i odvaja glas od buke, bez potrebe za dodatnim podešavanjima ili opremom. Zanimljivo je da funkcija ne poboljšava ono što vi čujete, već ono što druga osoba čuje od vas. To znači da, ako želite maksimalan efekat, i vi i sagovornik treba da imate uključenu opciju.

Funkcija koju smo svi dugo čekali

Trenutno je ova opcija dostupna samo ograničenom broju korisnika koji koriste beta verziju WhatsApp-a za Android, a kao i kod većine novih funkcija, očekuje se postepeno širenje na sve korisnike u narednim nedeljama ili mesecima.

Ono što ovu novinu čini važnom jeste činjenica da WhatsApp prvi put uvodi ovako naprednu audio obradu direktno u aplikaciju. Do sada su korisnici zavisili od kvaliteta mikrofona ili dodatnih aplikacija, dok sada softver sam preuzima tu ulogu. Tehnološki gledano, ovo je deo šireg trenda gde komunikacione aplikacije postaju sve “pametnije”. Veštačka inteligencija i napredni algoritmi sve više utiču na kvalitet zvuka, slike i celokupnog korisničkog iskustva.

Obrada zvuka se vrši direktno na uređaju

U praksi, to znači da će razgovori biti prirodniji i bez potrebe da ponavljate rečenice ili podižete glas. Posebno će biti korisno za ljude koji često obavljaju pozive u pokretu ili iz bučnih okruženja.

Ipak, postoje i određena ograničenja. Nijedna tehnologija ne može u potpunosti da ukloni sve vrste buke, pa će efekat zavisiti od situacije i okruženja u kojem se nalazite. Prema dostupnim informacijama, obrada zvuka se vrši direktno na uređaju, što znači da ne utiče na end-to-end enkripciju po kojoj je WhatsApp poznat. To je važan detalj, jer pokazuje da kompanija pokušava da unapredi funkcionalnost, a da pritom ne naruši privatnost korisnika.

Kako će se uključivati?

Nova opcija u WhatsApp-u biće vrlo jednostavna za korišćenje i to je možda njen najveći plus. Kako je za sada poznato, u većini slučajeva uključivaće se automatski čim započne poziv, bez potrebe da korisnik bilo šta podešava.

Ipak, korisnici će imati kontrolu. Tokom poziva će se pojaviti poseban prekidač (toggle) u meniju za pozive, gde će moći ručno da uključe ili isključe „noise cancellation“ u bilo kom trenutku. Drugim rečima, funkcija je zamišljena da radi sama u pozadini, ali ako vam ne odgovara (na primer želite da se čuje ambijent ili muzika), možete je jednim klikom isključiti direktno tokom razgovora.

Bolje nego "pravi" pozivi preko mreže

Na kraju, jasno je da WhatsApp ovim potezom pokušava da podigne kvalitet komunikacije na viši nivo i približi internet pozive klasičnim telefonskim razgovorima, pa čak ih i učini kvalitetnijim. Uvođenje uklanjanja buke pokazuje koliko se aplikacije razvijaju i koliko se pažnje posvećuje stvarnom iskustvu korisnika u svakodnevnim situacijama.

Iako funkcija još nije dostupna svima, očekuje se da će brzo postati standard, posebno za one koji često razgovaraju u pokretu ili u bučnom okruženju. Ako se pokaže uspešnom, ovo bi mogao biti samo početak niza pametnih opcija koje će dodatno unaprediti način na koji komuniciramo putem telefona.

