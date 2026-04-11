Slušaj vest

Do sada, ako biste napravili grešku u komentaru, bilo da je u pitanju tipfeler ili pogrešno formulisana rečenica, jedina opcija bila je da obrišete komentar i napišete ga ponovo. To je često dovodilo do konfuzije u diskusijama i prekidalo tok komunikacije.

Nova funkcija rešava upravo taj problem imajući u vidu da sada korisnici mogu da izmene svoj komentar nakon objavljivanja, bez potrebe da ga brišu, čime razgovori ostaju pregledniji i prirodniji.

Foto: Shutterstock

Izmene moguće samo u roku od 15 minuta

Ipak, postoji jedno važno ograničenje. Komentari mogu da se menjaju samo u roku od 15 minuta nakon objavljivanja, a nakon toga, opcija nestaje i komentar ostaje trajno neizmenjen.

Tokom tih 15 minuta, korisnici mogu da izvrše više izmena bez ograničenja, što znači da možete ispraviti greške, promeniti ton poruke ili potpuno preformulisati komentar. Važno je i to da će svaka izmena biti označena. Pored komentara će stajati oznaka „edited“, kako bi drugi korisnici znali da je sadržaj naknadno promenjen.

Foto: Shutterstock

Možete samo da menjate tekst, slike ne

Međutim, Instagram nije omogućio pregled istorije izmena, pa drugi korisnici ne mogu da vide šta je tačno promenjeno, već samo da je komentar izmenjen.

Još jedno ograničenje odnosi se na sadržaj komentara. Naime, moguće je menjati samo tekst, dok eventualni dodaci poput slika ili drugih elemenata ostaju nepromenjeni. Dakle, korisnici neće moći naknadno da ubacuju ili uklanjaju multimedijalni sadržaj iz već objavljenog komentara. Na taj način Instagram pokušava da zadrži stabilnost i transparentnost komunikacije, bez većih promena u samoj strukturi objave.

Foto: Shutterstock

Opcija otvara prostor za manipulaciju?

Ova funkcija se trenutno postepeno uvodi korisnicima širom sveta, a kao i kod većine Instagram novina, očekuje se da će u narednom periodu postati dostupna svima. Zanimljivo je da Instagram ovim potezom prati trend koji već postoji na drugim platformama s obzirom da je mogućnost izmene sadržaja nakon objavljivanja već standard na mnogim servisima, pa je ovo bio logičan korak.

Stručnjaci smatraju da će ova promena poboljšati kvalitet komunikacije, te da manje grešaka i jasnije poruke mogu doprineti zdravijim i smislenijim diskusijama. Sa druge strane, pojedini upozoravaju da ovakva opcija može otvoriti prostor za manipulaciju. Korisnik može promeniti komentar nakon što dobije reakcije, što može promeniti kontekst razgovora.

Foto: Shutterstock

Mnogima smeta što neće videti šta je izmenjeno

Dešava se i da ljudi, u naletu emocija, napišu nešto, pa kasnije pokušaju da ublaže ton izmenom komentara. Iako je to na prvi pogled dobra stvar, drugi korisnici koji su već pročitali original mogu reagovati na nešto što više ne postoji. Tako nastaje nesklad između onoga što je napisano i onoga što se pamti.

Isto tako, kada vidite oznaku da je komentar izmenjen, ali ne možete da vidite šta je tačno promenjeno, ostaje prostor za sumnju. Ljudi počinju da se pitaju da li je poruka samo ispravljena ili potpuno promenjena.

Na kraju, ova opcija može uticati i na celokupan način na koji ljudi komuniciraju. Umesto da pažljivo napišu komentar, neki će se osloniti na mogućnost kasnije izmene, što može dovesti do brzopletih poruka i manje promišljenih razgovora, jer uvek postoji osećaj da se sve može naknadno popraviti.

Ipak, ograničenje od 15 minuta uvedeno je upravo kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe. Ideja je da korisnici isprave greške, a ne da potpuno menjaju značenje svojih poruka nakon dužeg vremena. Instagram time pokazuje da sluša korisnike i prilagođava se njihovim navikama, ali i da pažljivo balansira između slobode i kontrole sadržaja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: