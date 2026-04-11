Osnovni razlog za razvoj ovakvih sistema jeste činjenica da su električni automobili na malim brzinama gotovo nečujni. To povećava rizik u gradskim sredinama, gde pešaci i biciklisti često ne primete vozilo koje im se približava.

Zbog toga su već uvedeni obavezni zvučni sistemi upozorenja, ali Tesla ide korak dalje i razvija rešenje koje nije samo signal, već oblik komunikacije. Umesto standardnog zvuka, ideja je da automobil može da prenese jasnu poruku.

Sistem koji zamenjuje klasične gestove vozača ili vizuelne signale

U praksi, to znači da vozilo može da upozori pešaka da se približava, da planira skretanje ili da ga propušta na pešačkom prelazu. Sistem bi u tom slučaju zamenio klasične gestove vozača ili vizuelne signale.

Ova tehnologija se oslanja na spoljne zvučnike ugrađene u vozilo, koji već postoje u nekim modelima. Oni omogućavaju da automobil emituje različite zvuke, ali i da se njihov sadržaj softverski kontroliše. Tesla je ranije već eksperimentisala sa funkcijama poput „Megaphone“, koja omogućava vozaču da govori kroz vozilo, kao i „Boombox“, koja je omogućavala puštanje različitih zvukova napolju, ali makon reakcija regulatora, deo tih opcija je ograničen zbog bezbednosnih razloga, jer neadekvatni zvukovi mogu zbuniti pešake ili prikriti važne signale upozorenja.

Sistem analizira situaciju u realnom vremenu

Nova generacija sistema ide u pravcu veće kontrole i automatizacije, gde veštačka inteligencija odlučuje kada i kako vozilo treba da komunicira sa okolinom. Umesto slobodnog puštanja zvukova, sistem analizira situaciju u realnom vremenu – brzinu kretanja, prisustvo ljudi i uslove na putu, i tek tada aktivira odgovarajuću poruku ili signal.

Ovakav pristup posebno je važan za razvoj autonomnih vozila, koja u budućnosti neće imati vozača da komunicira sa pešacima, stoga vozilo mora samo da „objasni“ svoje namere.

Problem je već prisutna buka na ulicama

Istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja pokazuju da pešaci bolje reaguju kada dobiju jasnu i predvidivu informaciju o kretanju vozila, nego kada se oslanjaju samo na tihu prisutnost automobila. Zbog toga se razmatraju različiti oblici komunikacije kao što su zvučni, svetlosni i vizuelni, ali se glasovna ili zvučna poruka smatra najprirodnijom za ljudsku percepciju.

Ipak, postoji i izazov. U urbanim sredinama gde već postoji mnogo buke, dodatni zvučni signali mogu doprineti zasićenju okoline i otežati razlikovanje važnih upozorenja. Takođe, tu je i pitanje prihvatanja od strane korisnika i javnosti jer za sada nije jasno kako će ljudi reagovati na automobile koji „govore“, čak i ako je ta komunikacija ograničena i funkcionalna.

Problem će biti i regulativa

Dodatni aspekt je regulativa, jer svaka nova forma spoljne komunikacije vozila mora biti usklađena sa zakonima o bezbednosti i nivou dozvoljene buke u saobraćaju. Ako se sistem razvije u kontrolisanom pravcu, mogao bi značajno povećati bezbednost u gradovima i smanjiti nesporazume između vozača i pešaka.

U suprotnom, ako implementacija bude previše agresivna ili neujednačena, postoji rizik da se uvede nova vrsta distrakcije u već kompleksan gradski saobraćaj.

