U susret Montenegro Future Festival, koji organizuje Savez elektronskih sportova Crne Gore (SESCG), razgovarali smo sa Dipešom Makvanom, jednim od glavnih govornika na panelu "Biznis esporta: prihodi, skaliranje i strategija".

Esport je odavno prerastao okvir zabave i hobija - danas predstavlja kompleksnu digitalnu industriju koja počiva na snažnoj infrastrukturi i sofisticiranim poslovnim modelima. Kao predstavnik kompanije Alibaba, Makvana nudi dragocen uvid u ulogu cloud tehnologija, veštačke inteligencije i napredne analitike u transformaciji gejming ekosistema.

U razgovoru otkriva kako se publika više ne posmatra kao pasivni posmatrač, već kao aktivan deo ekonomskog lanca, kao i šta je potrebno da regionalni događaji poput MFF-a prerastu u globalno prepoznatljive platforme.

Kako vidite ulogu velikih digitalnih ekosistema u oblikovanju budućnosti esport ekonomije?

Veliki digitalni ekosistemi pružaju neophodnu infrastrukturu u oblaku (cloud), AI i baze podataka koje omogućavaju esportu da se skalira na globalnom nivou, osiguravajući konkurentski integritet i nisku latenciju tokom igranja i strimovanja. Integracijom trgovine, sadržaja i zajednice, ovi ekosistemi transformišu pasivno gledanje u aktivno ekonomsko učešće – otključavajući dinamičku monetizaciju, personalizovano angažovanje fanova i besprekorne prekogranične transakcije. Na kraju krajeva, budućnost esport ekonomije će oblikovati otvorene, interoperabilne platforme koje podstiču održivi rast, lokalnu relevantnost i inkluzivnu inovaciju kroz čitav lanac vrednosti.

Esport se brzo razvija u globalni biznis – koji su najodrživiji modeli prihoda koji danas pokreću industriju?

Najodrživiji modeli prihoda u esportu danas daju prioritet diversifikaciji i kontinuiranoj vrednosti – prelazeći sa jednokratnih sponzorstava na partnerstva zasnovana na učinku, pretplate fanova i deljenje prihoda od digitalnih dobara sa izdavačima koji se skaliraju globalno. Medijska prava i monetizacija interaktivnog sadržaja ubrzano rastu, pokretani cloud i AI infrastrukturom koja omogućava personalizovane prenose na više jezika i dinamičko umetanje oglasa kako bi se maksimizovao prinos od različite publike.

Iz Vaše perspektive, koji su ključni faktori potrebni da bi se esport skalirao iz regionalnog fenomena u istinski globalno tržište?

Skaliranje esporta u istinski globalno tržište zahteva robusnu digitalnu infrastrukturu – uključujući cloud platforme sa niskom latencijom, sisteme za prekogranično plaćanje i lokalizovane mreže za isporuku sadržaja. To omogućava besprekorno povezivanje fanova, igrača i komercijalnih partnera širom različitih regiona, uz poštovanje lokalnih preferencija i regulatornih okvira. Održivi rast takođe zahteva razvoj povezanih ekosistema gde izdavači, timovi, sponzori i provajderi tehnologije sarađuju na kreiranju standardizovanih okvira upravljanja. Konačno, uspeh zavisi od balansiranja globalne doslednosti brenda sa hiper-lokalnom relevantnošću – koristeći uvide zasnovane na podacima za prilagođavanje sadržaja, trgovine i angažovanja zajednice regionalnim kulturama.

Kako tehnološke platforme i strategije zasnovane na podacima mogu poboljšati angažovanje publike i dugoročnu monetizaciju u esportu?

Tehnološke platforme poput Alibaba Cloud-a omogućavaju impresivna iskustva gledanja sa niskom latencijom – kao što su interaktivni prenosi, statistika u realnom vremenu i sadržaj personalizovan putem AI-a – što produbljuje angažman fanova pretvarajući pasivno gledanje u aktivno učešće. Strategije zasnovane na podacima otključavaju dugoročnu monetizaciju analizom ponašanja korisnika radi optimizacije sponzorstava, personalizacije preporuka za kupovinu i omogućavanja transakcija bez zastoja unutar integrisanih ekosistema trgovine i plaćanja. U Alibabi verujemo da konvergencija skalabilne infrastrukture, inteligentne analitike i interoperabilnosti ekosistema pretvara svaku interakciju fana u održivu priliku za prihod.

Kao panelista na Montenegro Future Festivalu, koje ćete ključne uvide podeliti na temu "Biznis esporta: Prihodi, skaliranje i strategija"?