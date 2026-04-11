Dipeš Makvana uoči MFF: Kako tehnologija pretvara esport u globalni biznis
U susret Montenegro Future Festival, koji organizuje Savez elektronskih sportova Crne Gore (SESCG), razgovarali smo sa Dipešom Makvanom, jednim od glavnih govornika na panelu "Biznis esporta: prihodi, skaliranje i strategija".
Esport je odavno prerastao okvir zabave i hobija - danas predstavlja kompleksnu digitalnu industriju koja počiva na snažnoj infrastrukturi i sofisticiranim poslovnim modelima. Kao predstavnik kompanije Alibaba, Makvana nudi dragocen uvid u ulogu cloud tehnologija, veštačke inteligencije i napredne analitike u transformaciji gejming ekosistema.
U razgovoru otkriva kako se publika više ne posmatra kao pasivni posmatrač, već kao aktivan deo ekonomskog lanca, kao i šta je potrebno da regionalni događaji poput MFF-a prerastu u globalno prepoznatljive platforme.
- Kako vidite ulogu velikih digitalnih ekosistema u oblikovanju budućnosti esport ekonomije?
Veliki digitalni ekosistemi pružaju neophodnu infrastrukturu u oblaku (cloud), AI i baze podataka koje omogućavaju esportu da se skalira na globalnom nivou, osiguravajući konkurentski integritet i nisku latenciju tokom igranja i strimovanja. Integracijom trgovine, sadržaja i zajednice, ovi ekosistemi transformišu pasivno gledanje u aktivno ekonomsko učešće – otključavajući dinamičku monetizaciju, personalizovano angažovanje fanova i besprekorne prekogranične transakcije. Na kraju krajeva, budućnost esport ekonomije će oblikovati otvorene, interoperabilne platforme koje podstiču održivi rast, lokalnu relevantnost i inkluzivnu inovaciju kroz čitav lanac vrednosti.
- Esport se brzo razvija u globalni biznis – koji su najodrživiji modeli prihoda koji danas pokreću industriju?
Najodrživiji modeli prihoda u esportu danas daju prioritet diversifikaciji i kontinuiranoj vrednosti – prelazeći sa jednokratnih sponzorstava na partnerstva zasnovana na učinku, pretplate fanova i deljenje prihoda od digitalnih dobara sa izdavačima koji se skaliraju globalno. Medijska prava i monetizacija interaktivnog sadržaja ubrzano rastu, pokretani cloud i AI infrastrukturom koja omogućava personalizovane prenose na više jezika i dinamičko umetanje oglasa kako bi se maksimizovao prinos od različite publike.
- Iz Vaše perspektive, koji su ključni faktori potrebni da bi se esport skalirao iz regionalnog fenomena u istinski globalno tržište?
Skaliranje esporta u istinski globalno tržište zahteva robusnu digitalnu infrastrukturu – uključujući cloud platforme sa niskom latencijom, sisteme za prekogranično plaćanje i lokalizovane mreže za isporuku sadržaja. To omogućava besprekorno povezivanje fanova, igrača i komercijalnih partnera širom različitih regiona, uz poštovanje lokalnih preferencija i regulatornih okvira. Održivi rast takođe zahteva razvoj povezanih ekosistema gde izdavači, timovi, sponzori i provajderi tehnologije sarađuju na kreiranju standardizovanih okvira upravljanja. Konačno, uspeh zavisi od balansiranja globalne doslednosti brenda sa hiper-lokalnom relevantnošću – koristeći uvide zasnovane na podacima za prilagođavanje sadržaja, trgovine i angažovanja zajednice regionalnim kulturama.
- Kako tehnološke platforme i strategije zasnovane na podacima mogu poboljšati angažovanje publike i dugoročnu monetizaciju u esportu?
Tehnološke platforme poput Alibaba Cloud-a omogućavaju impresivna iskustva gledanja sa niskom latencijom – kao što su interaktivni prenosi, statistika u realnom vremenu i sadržaj personalizovan putem AI-a – što produbljuje angažman fanova pretvarajući pasivno gledanje u aktivno učešće. Strategije zasnovane na podacima otključavaju dugoročnu monetizaciju analizom ponašanja korisnika radi optimizacije sponzorstava, personalizacije preporuka za kupovinu i omogućavanja transakcija bez zastoja unutar integrisanih ekosistema trgovine i plaćanja. U Alibabi verujemo da konvergencija skalabilne infrastrukture, inteligentne analitike i interoperabilnosti ekosistema pretvara svaku interakciju fana u održivu priliku za prihod.
- Kao panelista na Montenegro Future Festivalu, koje ćete ključne uvide podeliti na temu "Biznis esporta: Prihodi, skaliranje i strategija"?
Naglasiću da održivi prihodi u esportu zavise od prelaska sa jednokratnih sponzorstava na integrisanu monetizaciju zasnovanu na podacima – gde se trgovina, sadržaj i zajednica spajaju kako bi pretvorili angažman fanova u merljivu vrednost. Globalno skaliranje zahteva interoperabilnu digitalnu infrastrukturu koja obezbeđuje iskustva bez kašnjenja. Strateški gledano, pobednici će biti oni koji esport ne posmatraju samo kao zabavu, već kao otpornu digitalnu ekonomiju: investirajući u lokalne talente i otvorene ekosisteme kako bi osigurali dugoročni rast, takmičarski integritet i inkluzivno učešće širom sveta.