U velikom distributivnom centru kompanije Amazon u gradu Troutdale dogodio se tragičan incident 6. aprila, kada je jedan radnik iznenada preminuo tokom smene. Iako je reč o ozbiljnom događaju, javnost za njega nije saznala odmah - informacije su isplivale tek nedelju dana kasnije, zahvaljujući istraživanju portala The Western Edge.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio javnost jer se uklapa u širi obrazac optužbi na račun kompanije, koje se odnose na uslove rada i bezbednost zaposlenih. Iako je kompanija ranije negirala takve tvrdnje, novi izveštaji ponovo otvaraju pitanje prioriteta između produktivnosti i zdravlja radnika.

Radnici između šoka i naređenja

Jedan zaposleni, predstavljen, opisao je potresne trenutke kada je video telo kolege kako nepomično leži na podu. Umesto da mu bude dozvoljeno da pomogne, nadređeni su mu, prema njegovim rečima, rekli da se vrati poslu i ne obraća pažnju na ono što se dešava.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedna žena pokušala da pruži prvu pomoć unesrećenom radniku. Radnik, obučen za reanimaciju, želeo je da pomogne, ali mu je to bilo uskraćeno uz objašnjenje da samo menadžment ili bezbednosni tim smeju da reaguju. Ovakav pristup ostavio je snažan utisak na zaposlene, koji su događaj opisali kao duboko uznemirujući.

Reakcije i atmosfera zaposlenih

Dolazak hitnih službi nije umanjio šok među radnicima, od kojih su mnogi kritikovali srednji menadžment zbog hladnog i distanciranog ponašanja. Pojedini zaposleni istakli su da su se osećali zanemareno i obespravljeno u trenutku kada je ljudska solidarnost bila najpotrebnija.

Jedan od radnika, poznat pod inicijalima RJ, izjavio je da je izgubio i ono malo poverenja koje je imao u rukovodstvo. Prema njegovim rečima, osećaj da je svaki radnik lako zamenljiv dodatno produbljuje nezadovoljstvo i nesigurnost među zaposlenima.

Dugotrajne kritike i ranija upozorenja

Problemi u vezi sa bezbednošću u skladištima kompanije Amazon nisu novost. Još ranije, senator Bernie Sanders ukazivao je na povećan broj povreda i pritisak na radnike da postižu visoke norme, što može imati negativne posledice po njihovo zdravlje.

Takođe, objekat u Troutdale već je ranije opisivan kao rizičan za rad. Pojedini radnici su naveli da su materijali za zvučnu izolaciju ometali ventilaciju, što je dovodilo do povišenih temperatura i dodatnog opterećenja tokom rada.

Automatizacija i pritisak na radnike

Dok se kompanija suočava sa kritikama, istovremeno ulaže napore u automatizaciju. Prema pisanju lista The New York Times, planira se zamena velikog broja radnih mesta robotima, što dodatno unosi neizvesnost među zaposlenima.

U takvom okruženju, radnici tvrde da su izloženi konstantnom pritisku i da rade na granici izdržljivosti. Iskustvo zaposlenog Sema sumira osećaj mnogih: između zahteva da nastave rad dok kolega prima reanimaciju i zabrane da pomognu, poverenje u kompaniju ozbiljno je narušeno, a osećaj lične vrednosti sveden na minimum.

