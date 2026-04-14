Novi Montenegro Future Festival će od 24. do 26. aprila biti realizovan u Domu kulture Bar i to na dva stejdža – na Ljetnjoj pozornici će biti upriličene panel diskusije tokom celog dana, a u bioskopskoj sali će biti organizovani e-sport turniri. Novo izdanje festivala će imati i expo zonu, kao i mnogo drugih noviteta.

"Ovo izdanje donosi mnogo noviteta, počev od World eFootball Cup-a, preko Mediteranskih e-sport igara u e-fudbalu i Tekken-u gdje će učestvovati preko 40 država, tu su i PASTECHL konferencija, Blockchain & Crypto konferencija, European Gaming Summit, NASEF akademija, Five Group Expo & Gaming zona. U expo zoni imamo i takmičarski dio gdje ćemo imati e-sport turnire u Clash Royal-u, PUBG Mobile, EA FC 26, NBA 2K. Siguran sam da ko god dođe tih dana u Bar uspjeće da pronađe nešto zanimljivo za sebe", istakao je predsednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i direktor MFF-a Filip Šoć.

Uz ovako bogat i raznovrstan program festival će ove godine okupiti profesionalce iz industrije, esport timove, investitore, univerzitete, tehnološke kompanije, ali i ljubitelje gejminga iz celog sveta.

"Vrijednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje jedan trilion. Ugostićemo neke od najvećih globalnih kompanija – Alibaba, Tencent, Moonton, ESL, Blast, International Esports Federation, European Esports Federation, NASEF i mnoge druge organizacije. Imamo goste iz preko 60 država svijeta, imamo preko 120 govornika u ovom trenutku, preko 500 internacionalnih gostiju. Očekujemo da oko 5.000 ljudi posjeti festival za ta tri dana. Zanimljivo je da će preko 40 medija iz Crne Gore i regiona izvještavati s događajima, a prenos i livestream cijelog događaja će ići na engleskom i arapskom jeziku", naveo je Šoć.

Privlačeći ovako veliki broj posjetilaca iz različitih krajeva svijeta, MFF doprinosi turizmu i privredi kako Bara, tako i cele Crne Gore.