Šoć o MFF: Vrednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje jedan trilion
Novi Montenegro Future Festival će od 24. do 26. aprila biti realizovan u Domu kulture Bar i to na dva stejdža – na Ljetnjoj pozornici će biti upriličene panel diskusije tokom celog dana, a u bioskopskoj sali će biti organizovani e-sport turniri. Novo izdanje festivala će imati i expo zonu, kao i mnogo drugih noviteta.
"Ovo izdanje donosi mnogo noviteta, počev od World eFootball Cup-a, preko Mediteranskih e-sport igara u e-fudbalu i Tekken-u gdje će učestvovati preko 40 država, tu su i PASTECHL konferencija, Blockchain & Crypto konferencija, European Gaming Summit, NASEF akademija, Five Group Expo & Gaming zona. U expo zoni imamo i takmičarski dio gdje ćemo imati e-sport turnire u Clash Royal-u, PUBG Mobile, EA FC 26, NBA 2K. Siguran sam da ko god dođe tih dana u Bar uspjeće da pronađe nešto zanimljivo za sebe", istakao je predsednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i direktor MFF-a Filip Šoć.
Uz ovako bogat i raznovrstan program festival će ove godine okupiti profesionalce iz industrije, esport timove, investitore, univerzitete, tehnološke kompanije, ali i ljubitelje gejminga iz celog sveta.
"Vrijednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje jedan trilion. Ugostićemo neke od najvećih globalnih kompanija – Alibaba, Tencent, Moonton, ESL, Blast, International Esports Federation, European Esports Federation, NASEF i mnoge druge organizacije. Imamo goste iz preko 60 država svijeta, imamo preko 120 govornika u ovom trenutku, preko 500 internacionalnih gostiju. Očekujemo da oko 5.000 ljudi posjeti festival za ta tri dana. Zanimljivo je da će preko 40 medija iz Crne Gore i regiona izvještavati s događajima, a prenos i livestream cijelog događaja će ići na engleskom i arapskom jeziku", naveo je Šoć.
Privlačeći ovako veliki broj posjetilaca iz različitih krajeva svijeta, MFF doprinosi turizmu i privredi kako Bara, tako i cele Crne Gore.
"Pozicionirali smo ne samo Bar, već i cijelu Crnu Goru kao centar gejminga i IT-a u regionu i Evropi. Mislim da je mnogo važno što festival organizujemo prije sezone. Kada radite festival prije ili poslije sezone možete dobiti realne brojke koliko je ljudi zaista došlo", dodao je Šoć.
Šoć napominje da je zahtevno organizovati događaj ovakvog kalibra, ali da dobijaju značajnu podršku tradicionalnih partnera - Opštine i Turističke organizacije Bar.
"Uspijevamo već petu godinu zaredom da radimo ovako velike događaje u Crnoj Gori, ali je još uvijek državni sistem zakazao i ne prepoznaje potencijal svih ovih industrija i naših događaja, ali se nadamo da će se to promijeniti," kazao je predsednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i direktor MFF-a.