Sukob između Ilona Maska i OpenAI dodatno se zaoštrava kako se približava početak suđenja zakazanog za kraj meseca. Prema izveštajima koje je objavio Bloomberg, kompanija OpenAI optužuje Maska da pokušava da izvede svojevrsnu „pravnu zasedu“ u poslednjem trenutku.

U zvaničnom podnesku, OpenAI tvrdi da Mask svojim potezima unosi konfuziju u proces i pokušava da promeni narativ oko same tužbe. Ovakva retorika ukazuje na duboko nepoverenje između dve strane i nagoveštava napetu sudsku borbu.

Koreni spora i optužbe iz prošlosti

Sve je počelo još 2024. godine, kada je Ilon Mask podneo tužbu protiv OpenAI-ja i Microsoft. U tužbi je naveo da je kompanija napustila svoju prvobitnu neprofitnu misiju i prešla na profitni model nakon sklapanja partnerstva sa Microsoftom.

Mask je kasnije izmenio tužbu, predlažući da eventualna odšteta bude dodeljena neprofitnom ogranku OpenAI-ja. Takođe je zatražio smenu Sem Altman sa pozicije direktora i člana odbora, što je dodatno podiglo tenzije između strana.

Optužbe o proceduralnim nepravilnostima

U najnovijem odgovoru, OpenAI tvrdi da su Maskove izmene pravno neosnovane i činjenično neutemeljene. Kompanija smatra da se radi o pokušaju manipulacije procesom neposredno pred suđenje. Ovakav potez dodatno komplikuje već napetu pravnu situaciju između dve strane.

Ovakve optužbe ukazuju na to da pravna strategija obe strane postaje sve agresivnija. Umesto smirivanja konflikta, čini se da se sukob produbljuje kako se približava sudska rasprava. Sve ukazuje na to da će predstojeće suđenje biti izuzetno intenzivno i neizvesno.

Ogromni ulozi i finansijski pritisci

Ulog u ovom sporu je izuzetno visok, jer Mask navodno potražuje između 79 i 134 milijarde dolara na ime navodno nezakonite dobiti. Istovremeno, i OpenAI i Microsoft odbacuju sve optužbe za bilo kakve nepravilnosti.

Suđenje bi trebalo da počne 27. aprila, a njegov ishod mogao bi imati dalekosežne posledice ne samo za uključene strane, već i za širu industriju veštačke inteligencije. Mnogi stručnjaci smatraju da bi ovaj slučaj mogao postaviti važne presedane za buduće sporove u tehnološkom sektoru.

Izazovi iz industrije i pritisak investitora

Pored pravnih problema, OpenAI se suočava i sa izazovima na tržištu. Prema pisanju Financial Times, pojedini investitori izražavaju zabrinutost zbog promene strategije kompanije, posebno njenog okretanja ka poslovnim korisnicima.

Konkurencija dodatno pojačava pritisak, naročito od strane kompanija kao što su Anthropic i Google. Uprkos tome, finansijska direktorka Sara Frajar tvrdi da investitori i dalje snažno podržavaju pravac razvoja kompanije, naglašavajući uspešnu rundu finansiranja i poverenje globalnih partnera.

