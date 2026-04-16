Slušaj vest

Kompanija Meta Platforms nalazi se na pragu velikog preokreta - prvi put bi mogla da prestigne Google po globalnim prihodima od digitalnog oglašavanja do kraja 2026. godine. Procene Emarketer ukazuju da se dugogodišnja dominacija Google-a polako bliži kraju. Ovaj trend pokazuje koliko se brzo menja ravnoteža moći u tehnološkom sektoru.

Prema tim podacima, Meta bi mogla da dostigne oko 243 milijarde dolara prihoda, dok bi Google ostao tik iza. Iako razlika nije velika, njen značaj je ogroman jer pokazuje da se tržište menja brže nego što se očekivalo. Investitori pažljivo prate svaki signal koji bi mogao potvrditi ovaj zaokret.

Foto: Shutterstock

Pametni alati menjaju pravila igre

Jedan od glavnih razloga za ovakav rast jeste Metin fokus na automatizaciju oglašavanja. Njeni alati omogućavaju kompanijama da lakše postave kampanje i dobiju bolje rezultate bez previše komplikacija. To dodatno smanjuje troškove i povećava efikasnost oglašivača.

Analitičar Maks Vilens ističe da ovakav razvoj potvrđuje da je Meta povukla prave poteze u ključnim momentima. Upravo ta kombinacija tehnologije i jednostavnosti privlači sve veći broj oglašivača. Time Meta jača svoju dugoročnu poziciju na tržištu.

Foto: Shutterstock

Google širi biznis, ali usporava tempo

Za razliku od Mete, Google se oslanja na više različitih izvora prihoda, uključujući usluge kao što je YouTubePremium. Iako to donosi stabilnost, može i da uspori rast u segmentu oglašavanja. Kompanija pokušava da balansira između više profitnih pravaca.

Meta, s druge strane, ima jasniji fokus i brže reaguje na promene na tržištu. Upravo ta usmerenost joj omogućava da brže napreduje u trci za oglašivačke prihode. To joj daje prednost u dinamičnom i konkurentnom okruženju.

Foto: Shutterstock

Manji igrači sve više u senci

Manje platforme poput Snap i Pinterest sve teže prate tempo velikih kompanija. U nesigurnim vremenima, oglašivači radije ulažu u proverene i dominantne platforme. To dodatno sužava prostor za rast manjih firmi.

Zbog toga se tržište dodatno koncentriše oko najvećih igrača. Meta i Google tako postaju još jači, dok manji konkurenti pokušavaju da pronađu svoj prostor. Ovakva struktura tržišta sve više liči na duopol.

Foto: Shutterstock

Borba za korisnike i pažnju se nastavlja

Meta ubrzava rast i dodatno širi svoje oglasne mogućnosti kroz platforme kao što su WhatsApp i Threads. Time direktno ulazi u konkurenciju sa drugim velikim igračima na tržištu. Svaka nova funkcija ima cilj da zadrži pažnju korisnika što duže.

Istovremeno, Instagram kroz Reels nastavlja borbu sa TikTok i YouTubeShorts. Sve ukazuje na to da će nekoliko najvećih kompanija, uključujući i Amazon, nastaviti da dominira globalnim tržištem digitalnog oglašavanja. U fokusu ostaje borba za pažnju korisnika kao ključni resurs interneta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.