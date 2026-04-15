Amazon je najavio kupovinu satelitske firme Globalstar u poslu vrednom oko 11,57 milijardi dolara. Ovaj potez predstavlja jedan od najagresivnijih ulazaka Amazona u sektor satelitskog interneta. Cilj je jasan - sustići i ugroziti dominaciju Starlink-a.

Dogovor dolazi u trenutku kada se tržište svemirskih komunikacija ubrzano širi i postaje strateški ključno za velike tehnološke kompanije. Amazon ovim potezom značajno jača svoju poziciju u trci koja oblikuje budućnost globalne konektivnosti. Sve više se govori o novoj eri interneta iz orbite.

Amazon

Internet iz orbite u novoj fazi

Globalne tehnološke kompanije ulažu milijarde u satelitske mreže, jer se očekuje ogroman rast potražnje za globalnim internetom. Amazon planira da razvije mrežu od oko 3.200 satelita do 2029. godine. To ga direktno stavlja u konkurenciju sa SpaceX sistemom Starlink.

U isto vreme, Starlink već ima snažnu prednost sa globalno rasprostranjenom mrežom i milionima korisnika. Ta razlika pokazuje koliko će Amazon morati brzo da skalira svoju infrastrukturu. Trka je već uveliko počela i tempo se ubrzava iz meseca u mesec.

Povezivanje telefona direktno sa satelitima

Jedan od najvažnijih delova akvizicije je tehnologija Direct-to-Device (D2D), koja omogućava da telefoni komuniciraju direktno sa satelitima. To znači da više nema potrebe za klasičnim mobilnim tornjevima u udaljenim ili teško dostupnim oblastima. Ova tehnologija posebno je važna za hitne službe i ruralne regione.

Amazon planira da pokrene D2D usluge oko 2028. godine, čime bi ušao u direktnu konkurenciju sa postojećim rešenjima na tržištu. Očekuje se da će ova tehnologija postati ključni standard buduće globalne komunikacije. Upravo tu se odlučuje sledeća faza digitalne infrastrukture.

SpaceX

Apple ipak ostaje u igri

Apple nastavlja saradnju sa Globalstar-om, koji već obezbeđuje satelitske funkcije poput hitnog SOS sistema na iPhone uređajima. Amazon je potvrdio da postojeći ugovori ostaju aktivni i ne menjaju se. Time se obezbeđuje kontinuitet za korisnike Apple uređaja.

Apple je ranije uložio značajna sredstva u Globalstar kako bi unapredio komunikacione mogućnosti svojih uređaja. Iako Amazon preuzima kompaniju, Apple ostaje važan partner u njenom ekosistemu. To pokazuje koliko je satelitska infrastruktura postala strateški složen prostor.

Starlink i dalje diktira tempo

Starlink i dalje dominira tržištem sa milionskom bazom korisnika i najvećom satelitskom mrežom na svetu. SpaceX nastavlja da lansira satelite velikom brzinom i širi globalnu pokrivenost. Prednost u infrastrukturi ostaje značajna.

Stručnjaci ocenjuju da dolazi do konsolidacije industrije kako bi se konkurisalo SpaceX-u i njegovoj skali. Amazonov potez je viđen kao pokušaj da se ta razlika postepeno smanji kroz tehnologiju i kapital. U pitanju je dugoročna bitka za kontrolu globalne internet infrastrukture.

