Evropska unija ulazi u ozbiljnu fazu razmatranja zabrane društvenih mreža za maloletnike, uz koordinaciju na najvišem nivou. Predsednik Francuske Emanuel Makron organizuje video sastanak sa liderima više evropskih zemalja i predsednicom Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Cilj je usklađen pristup koji bi mogao promeniti digitalna pravila za mlade širom Evrope.

Sastanak je zakazan za četvrtak i trebalo bi da okupi ključne političke aktere iz EU. Tema je sve češća zabrinutost zbog uticaja društvenih mreža na decu i adolescente. Očekuje se da razgovori otvore put ka konkretnim regulatornim merama.

Ko sve učestvuje u digitalnoj inicijativi

Pored Francuske, na razgovorima učestvuju i predstavnici Španije, Italije, Holandije i Irske. Emanuel Makron, Pedro Sančez i drugi evropski zvaničnici podržaće diskusiju o mogućim ograničenjima. Lista učesnika biće dodatno proširena i objavljena naknadno.

Glavni cilj je postizanje jedinstvenog evropskog pristupa, kako bi se izbegle različite nacionalne regulative. Time bi se omogućilo brže i efikasnije sprovođenje zajedničke politike. Ideja je da Evropska komisija dobije jasniji mandat za delovanje.

Sve veći globalni pritisak na društvene mreže

Sve više zemalja širom sveta razmatra ili uvodi ograničenja za korišćenje društvenih mreža od strane maloletnika. Među njima su Francuska, Norveška, Slovenija, Španija, Malezija, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka. Ovaj trend pokazuje rastuću zabrinutost zbog digitalne bezbednosti dece.

Globalni pritisak raste kako se povećava uticaj društvenih platformi na mentalno zdravlje i ponašanje mladih. Regulatori pokušavaju da pronađu balans između slobode interneta i zaštite korisnika. Sve više država ulazi u istu pravnu i političku debatu.

Australija i Indonezija već reagovale

Australia je krajem 2025. postala prva zemlja koja je uvela zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina. Ova odluka izazvala je globalnu pažnju i otvorila debatu o sličnim merama u drugim državama. Time je postavljen presedan u digitalnoj regulaciji.

Indonesia je ubrzo nakon toga uvela starosna ograničenja za pristup društvenim mrežama. Ove odluke pokazuju da ideja strože kontrole više nije teorijska, već postaje realna politika. Evropska unija sada razmatra da li da sledi isti put.

Digitalna pravila za novu generaciju

Rastući broj inicijativa pokazuje da se svet približava novom modelu regulacije interneta za maloletnike. European Commission ima ključnu ulogu u definisanju budućih pravila. Ishod razgovora mogao bi uticati na milijarde korisnika širom sveta.

Ako dođe do dogovora, EU bi mogla postati jedan od lidera u strožoj kontroli digitalnog prostora za mlade. To bi značilo značajnu promenu u načinu na koji društvene mreže funkcionišu u Evropi. Debata tek počinje, ali pravac je već jasno vidljiv.

