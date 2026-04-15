Platforma Booking.com potvrdila je da je došlo do bezbednosnog incidenta u kojem su neovlašćene treće strane pristupile delovima korisničkih podataka i informacija o rezervacijama. Kompanija sa sedištem u Amsterdamu ističe da je brzo reagovala nakon otkrivanja sumnjive aktivnosti. Incident je izazvao zabrinutost među milionima korisnika širom sveta.

Prema navodima kompanije, napadači su mogli da vide određene informacije o rezervacijama pojedinih gostiju. Booking.com je odmah preduzeo mere zaštite, uključujući promenu sigurnosnih PIN kodova. Ipak, tačan obim incidenta još uvek nije u potpunosti objavljen.

Koji podaci su kompromitovani

U obaveštenjima poslatim korisnicima navodi se da su hakeri mogli da pristupe ličnim informacijama poput imena, e-mail adresa i brojeva telefona. Takođe su bili dostupni i detalji o rezervacijama, kao i informacije koje su korisnici delili sa smeštajnim objektima. Ovo je dodatno pojačalo zabrinutost zbog privatnosti.

Kompanija naglašava da su finansijski podaci, uključujući podatke o kreditnim karticama, ostali zaštićeni. Ti podaci se čuvaju u odvojenim i dodatno obezbeđenim sistemima. Time se smanjuje rizik od direktne finansijske štete za korisnike.

Brza reakcija i mere zaštite sistema

Nakon otkrivanja incidenta, Booking.com je saopštio da su odmah preduzete mere za ograničavanje pristupa. Jedna od prvih akcija bila je resetovanje PIN kodova za pogođene rezervacije. Cilj je bio da se spreči dalje potencijalno curenje podataka.

Kompanija je kontaktirala pogođene korisnike i obavestila ih putem email-a o situaciji. Istovremeno se radi na dodatnom jačanju bezbednosnih sistema. Fokus je na sprečavanju sličnih incidenata u budućnosti.

Bez potvrde curenja adresa

Iako su se pojavile informacije da su možda procurele i kućne adrese korisnika, kompanija je to demantovala. Portparol je naknadno potvrdio da ti podaci nisu bili kompromitovani. Time je delimično ublažena zabrinutost korisnika.

Međutim, sama priroda incidenta izazvala je dodatno nepoverenje u sigurnost platforme. Korisnici su i dalje oprezni zbog mogućih zloupotreba podataka. Incident je ponovo otvorio pitanje zaštite privatnosti u digitalnim servisima.

Rast sajber napada na putne platforme Booking.com se već duže vreme suočava sa porastom online prevara i pokušaja zloupotrebe korisnika. Turističke platforme postaju sve češća meta zbog velikog broja ličnih i finansijskih podataka. Ovaj incident se uklapa u širi trend sajber napada na digitalne servise.

Stručnjaci upozoravaju da će ovakvi napadi postajati sve sofisticiraniji kako raste digitalizacija industrije putovanja. Kompanije su pod pritiskom da kontinuirano unapređuju bezbednosne sisteme. Za korisnike, to znači potrebu za većim oprezom i proverom svih komunikacija.

