Slušaj vest

Kada se govori o igračkama koje zrače, najčešće se misli na elektronske igračke koje koriste baterije, Bluetooth ili druge bežične tehnologije. Takvi uređaji emituju elektromagnetno zračenje, ali ono spada u nejonizujuće i u pravilnim granicama se ne smatra štetnim po zdravlje dece.

Važno je razumeti razliku između jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, jer se upravo tu krije ključ. Dok jonizujuće zračenje (poput radioaktivnog) može oštetiti ćelije i DNK, nejonizujuće zračenje iz igračaka uglavnom ima veoma nizak intenzitet i ne prodire duboko u tkivo. Ipak, istorija beleži ekstremne primere kada su igračke zaista bile opasne zbog zračenja, poput seta sa pravim radioaktivnim materijalom iz 1950-ih godina. Jedan takav primer je dečji laboratorijski komplet koji je sadržao uranijum i koji je kasnije povučen sa tržišta zbog ozbiljnih rizika .

Foto: Shutterstock

Jeftine elektronske igračke ne prolaze stroge bezbednosne kontrole

Savremeni problem nije toliko u zračenju koliko u drugim skrivenim opasnostima koje se često pogrešno pripisuju toj pojavi. Na primer, igračke sa dugmastim baterijama mogu izazvati teške hemijske povrede ako ih dete proguta, što predstavlja daleko veći rizik od samog elektromagnetnog zračenja.

Takođe, mnoge jeftine elektronske igračke ne prolaze stroge bezbednosne kontrole, posebno ako se kupuju preko neproverenih onlajn platformi. Istraživanja su pokazala da veliki procenat takvih proizvoda ne zadovoljava evropske standarde i može predstavljati ozbiljnu opasnost po zdravlje dece.

Foto: Shutterstock

Većina igračaka emituje manje zračenje od telefona

Jedan od čestih izvora zabune su i magnetne igračke, koje se ponekad dovode u vezu sa zračenjem, iako problem nije u tome već u njihovoj fizičkoj opasnosti. Ako dete proguta više magneta, oni se mogu privući unutar tela i izazvati ozbiljna oštećenja organa .

Roditelji često strahuju i od igračaka koje imaju svetleće ili zvučne efekte, misleći da one emituju štetno zračenje. U realnosti, takve igračke koriste vrlo slabe električne signale i LED tehnologiju koja je bezbedna kada je proizvod ispravno napravljen. Postoji i šira tema izloženosti dece elektromagnetnim poljima u svakodnevnom okruženju, gde igračke čine samo mali deo ukupnog uticaja. U poređenju sa telefonima, ruterima ili drugim uređajima, većina igračaka emituje znatno slabije signale.

Foto: Shutterstock

Vodite računa da elektronske igračke ne držite dugo blizu glave deteta

Određeni oprez je opravdan kada su u pitanju dugotrajna i neposredna izlaganja, posebno kod veoma male dece. Stručnjaci često savetuju da se elektronske igračke ne drže stalno blizu glave ili tela tokom spavanja, tako da ako hoćete da budete sigurni da je vaše dete zaštićeno, držite se ovog pravila.

Ipak, realni rizici kod igračaka najčešće su mehanički, hemijski ili vezani za kvalitet izrade, a ne za zračenje. To uključuje sitne delove, loše pričvršćene baterije, toksične materijale i slične faktore koji su dokumentovani u brojnim studijama. Zbog toga je mnogo važnije obratiti pažnju na sertifikate, poreklo proizvoda i preporučeni uzrast. Oznake poput CE u Evropi ukazuju na to da je proizvod prošao određene bezbednosne standarde.

Na kraju, može se reći da većina savremenih igračaka ne predstavlja značajan izvor štetnog zračenja, ali to ne znači da su sve potpuno bezbedne. Ključ je u pravilnom izboru, nadzoru i razumevanju stvarnih opasnosti koje dolaze iz drugih aspekata njihove upotrebe.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: