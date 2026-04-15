Slušaj vest

Kineski proizvođač BYD priprema lansiranje novog vodećeg SUV modela pod nazivom Great Tang, koji stiže u potpuno električnoj i plug-in hibridnoj verziji. Novi model predstavlja najviši nivo ponude u okviru brenda i cilja premium segment tržišta. Reč je o jednom od najambicioznijih SUV projekata kompanije do sada.

Great Tang dolazi kao veliki porodični SUV sa tri reda sedišta i fokusom na luksuz, tehnologiju i dug domet. U električnoj verziji namenjen je konkurenciji u višem cenovnom razredu, iznad 400.000 juana. Time BYD jasno ulazi u direktnu borbu sa premium SUV segmentom.

1/9 Vidi galeriju Great Tang iz BYD-a - Novi vodeći SUV cilja premium tržište Foto: BYD

Ogroman i dominantan dizajn

Novi SUV ima impozantne dimenzije: dužinu od 5.263 mm, širinu od 1.999 mm i visinu od 1.790 mm. Međuosovinsko rastojanje od 3.130 mm obezbeđuje prostranu kabinu i komfor za sedam putnika. Ovo ga svrstava među najveće modele u svojoj klasi.

Dizajn karakteriše zatvorena prednja maska sa hromiranim detaljima i svetlosna grupa pune širine pozadi. Vizuelno, Great Tang prati moderni “high-tech” SUV jezik koji dominira kineskim tržištem. Naglasak je na luksuzu i aerodinamičkoj eleganciji.

Električne verzije ekstremnog dometa i snage

Električni Great Tang dolazi u nekoliko konfiguracija, uključujući verziju sa jednim motorom od 402 KS i snažniju varijantu sa dva motora i ukupno 784 KS. Pogon na sva četiri točka i visoke performanse stavljaju ga u rang sportskih SUV modela. Ubrzanje i snaga jasno pokazuju njegov premium karakter.

Baterija kapaciteta 130,15 kWh omogućava domet između 850 i 950 km po CLTC standardu. To ga svrstava među električne SUV modele sa najdužim dometom na tržištu. Fokus je na kombinaciji dugog dometa i visokih performansi bez kompromisa.

Hibridna verzija i tehnologija nove generacije

Pored električnih modela, BYD nudi i DM-i plug-in hibridnu verziju koja kombinuje 1.5-litarski turbo motor sa električnim pogonom. Sistem omogućava balans između efikasnosti i snage. Ova verzija je namenjena kupcima koji još uvek ne žele potpuno električno vozilo.

Snažnija DM-p varijanta dodatno povećava ukupne performanse sa dva elektromotora. Električni domet u hibridnom režimu ide do oko 360 km. Time Great Tang pokriva širok spektar korisničkih potreba.

Foto: BYD

Luksuzna unutrašnjost i napredne tehnologije

Enterijer donosi tri ekrana na prednjoj konzoli, ekran za putnike na plafonu i mini frižider. U ponudi su i 27-zvučni audio sistem i napredna sedišta sa visokim nivoom komfora. Kabina je dizajnirana kao digitalni luksuzni prostor.

Dodatno, vozilo nudi vazdušno oslanjanje i upravljanje zadnjim točkovima za bolju agilnost. Integrisani sistemi pomoći vozaču uključuju lidar senzore za naprednu asistenciju. Sve zajedno podiže model u najvišu tehnološku klasu SUV segmenta.

Strategija i borba za premium segment

Great Tang stiže u trenutku kada postojeći Tang modeli beleže pad prodaje, pa BYD koristi novi model kao strateško osveženje linije. Time kompanija pokušava da ojača poziciju u premium SUV segmentu. Fokus je na novoj generaciji kupaca i višem cenovnom rangu.

Na tržištu će se direktno suočiti sa konkurentima poput Geely Galaxy M9 i drugih velikih SUV modela. Konačna cena još nije potvrđena, ali se očekuje pozicioniranje oko premium srednjeg i višeg segmenta. Ovaj model predstavlja ključni korak u širenju BYD globalne ambicije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.