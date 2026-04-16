Kako biste opisali trenutno stanje esports ekosistema na Zapadnom Balkanu?

Esports na Zapadnom Balkanu više nije u fazi pokušaja – on je u fazi formiranja ozbiljnog sistema. Kroz Esports Umbrella mi smo praktično izgradili temelj jednog funkcionalnog ekosistema: ligu, igrače pod ugovorima, pravila, kontrolu integriteta i kontinuitet takmičenja. Drugim riječima – region više nema izgovor da kasni, jer infrastruktura već postoji.

Koji su najveći izazovi i kako ih prevazići?

Najveći problem je i dalje mentalitet – ljudi još uvijek esport ne shvataju dovoljno ozbiljno. Drugi problem je neorganizovanost i nedostatak standarda. Mi smo kroz Esports Umbrella pokazali da se to može riješiti: jasnim pravilima, profesionalnim ugovorima, saradnjom sa globalnim partnerima poput Sportradar. Ko ne ide u tom pravcu – jednostavno će ostati iza.

Kako povezati lokalne talente sa globalnim prilikama?

Ne pričamo više o teoriji – mi to već radimo. Kroz EsportsUmbrella naši igrači imaju: kontinuitet takmičenja, vidljivost, sistem koji je prepoznat i na međunarodnom nivou. Ključ je u strukturi i kredibilitetu. Talent bez sistema ne vrijedi ništa.

Koliko su događaji poput Montenegro Future Festivala važni?

Ovakvi događaji su važni jer pokazuju da Balkan može biti domaćin ozbiljne industrije. Ali još važnije – oni su platforma da pokažemo šta smo već izgradili. Mi više ne dolazimo kao gosti – dolazimo kao neko ko već ima proizvod, sistem i rezultate

Vaš najveći izazov i zadatak na ovim događajima?

Moj zadatak nije samo da učestvujem – već da pomjerim standarde. Kroz Esports Umbrella želim da pokažem da esports može funkcionisati kao svaki drugi ozbiljan sport: sa disciplinom, sa kontrolom, sa jasnim poslovnim modelom. Najveći izazov je promijeniti percepciju – i to već radimo.

Poruka posetiocima, učesnicima i takmičarima?

Esports više nije hobi – to je industrija.