Goran Kuzmić: Esports na Zapadnom Balkanu u fazi formiranja ozbiljnog sistema
Kako biste opisali trenutno stanje esports ekosistema na Zapadnom Balkanu?
Esports na Zapadnom Balkanu više nije u fazi pokušaja – on je u fazi formiranja ozbiljnog sistema. Kroz Esports Umbrella mi smo praktično izgradili temelj jednog funkcionalnog ekosistema: ligu, igrače pod ugovorima, pravila, kontrolu integriteta i kontinuitet takmičenja. Drugim riječima – region više nema izgovor da kasni, jer infrastruktura već postoji.
Koji su najveći izazovi i kako ih prevazići?
Najveći problem je i dalje mentalitet – ljudi još uvijek esport ne shvataju dovoljno ozbiljno. Drugi problem je neorganizovanost i nedostatak standarda. Mi smo kroz Esports Umbrella pokazali da se to može riješiti: jasnim pravilima, profesionalnim ugovorima, saradnjom sa globalnim partnerima poput Sportradar. Ko ne ide u tom pravcu – jednostavno će ostati iza.
Kako povezati lokalne talente sa globalnim prilikama?
Ne pričamo više o teoriji – mi to već radimo. Kroz EsportsUmbrella naši igrači imaju: kontinuitet takmičenja, vidljivost, sistem koji je prepoznat i na međunarodnom nivou. Ključ je u strukturi i kredibilitetu. Talent bez sistema ne vrijedi ništa.
Koliko su događaji poput Montenegro Future Festivala važni?
Ovakvi događaji su važni jer pokazuju da Balkan može biti domaćin ozbiljne industrije. Ali još važnije – oni su platforma da pokažemo šta smo već izgradili. Mi više ne dolazimo kao gosti – dolazimo kao neko ko već ima proizvod, sistem i rezultate
Vaš najveći izazov i zadatak na ovim događajima?
Moj zadatak nije samo da učestvujem – već da pomjerim standarde. Kroz Esports Umbrella želim da pokažem da esports može funkcionisati kao svaki drugi ozbiljan sport: sa disciplinom, sa kontrolom, sa jasnim poslovnim modelom. Najveći izazov je promijeniti percepciju – i to već radimo.
Poruka posetiocima, učesnicima i takmičarima?
Esports više nije hobi – to je industrija.
Ako želite biti dio toga: budite ozbiljni, budite disciplinovani, razmišljajte dugoročno. Mi smo već izgradili platformu kroz Esports Umbrella a na drugima je da isto iskoristite sav potencijal esporta i izgrade nesto veliko.