Kompanija Aptera Motors planira veliki iskorak - pokretanje masovne proizvodnje svojih solarnih električnih vozila već do kraja 2026. godine. Nakon godina razvoja i testiranja, cilj je da prvi serijski modeli konačno stignu do kupaca koji su rezervacije počeli da ostavljaju još 2020.

Interesovanje za ove automobile već je značajno, sa desetinama hiljada rezervacija koje pokazuju da tržište prati ovaj koncept. Time Aptera pokušava da napravi prelaz iz eksperimentalne faze u realnu proizvodnju i komercijalnu upotrebu.

Izlazak na berzu ubrzao razvoj i privukao investitore

Veliki zamah kompanija je dobila nakon izlaska na NASDAQ (jedna od najvećih svetskih berzi na kojoj se trguje akcijama tehnoloških i drugih kompanija), što joj je omogućilo veću vidljivost i pristup kapitalu. Ovaj potez privukao je nove partnere, dobavljače i investitore, čime su ubrzani proizvodni planovi.

Prema rečima direktora Chris Anthony, sve veći broj ljudi počinje da veruje u koncept solarne mobilnosti kao realnu budućnost transporta. Upravo ta pažnja javnosti daje dodatni podsticaj razvoju.

Prvi testovi za serijsku proizvodnju

Početkom 2026. godine, kompanija je već započela izradu testnih vozila koja se koriste u realnim uslovima vožnje. Ovi solarni automobili se testiraju kako bi se proverile performanse i spremnost za širu proizvodnju.

Planirani proizvodni proces obuhvata više faza i trebalo bi da omogući izradu desetina vozila po smeni kada proizvodnja dostigne puni kapacitet. To bi bio ključni korak ka ostvarivanju ambicija o masovnoj dostupnosti.

Povratak nakon neuspeha i nova šansa

Kompanija Aptera Motors nije nova na tržištu - osnovana je još 2006. godine, ali je njen prvi pokušaj razvoja vozila završio bez uspeha. Projekat je tada ugašen, a ideja nije zaživela u praksi.

Nakon pauze, kompanija se vratila 2019. sa potpuno novim pristupom i unapređenom tehnologijom. Današnji model predstavlja rezultat tog drugog pokušaja, sa jasnijom strategijom i realnijim ciljevima.

Solarni automobil vozite bez punjenja

Jedna od najzanimljivijih karakteristika ovog vozila jeste mogućnost da se dopunjava pomoću solarnih panela. U idealnim uslovima, energija sunca može obezbediti dodatni dnevni domet, što značajno smanjuje potrebu za klasičnim punjenjem.

Za vozače koji dnevno prelaze kraće distance, to u praksi znači da bi mogli da koriste automobil bez redovnog priključivanja na punjač. Ovakav koncept posebno je zanimljiv za sunčane regione i gradske uslove vožnje.

Lagan dizajn i fokus na efikasnost

Automobil koristi lagane materijale i aerodinamičan dizajn kako bi maksimalno povećao efikasnost. Uprkos manjoj bateriji, kombinacija niske težine i optimizovanog oblika omogućava solidan domet i performanse.

Ipak, vozilo ima i određena ograničenja - predviđeno je za dve osobe i nema mnogo prostora za prtljag. Uprkos tome, uz cenu od oko 40.000 dolara, predstavlja potencijalno pristupačno rešenje za svakodnevnu vožnju u urbanim sredinama.

