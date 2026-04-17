Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih društvenih platformi suočava se sa novim talasom otkaza koji pogađa globalnu radnu snagu. Kompanija Snap Inc., vlasnik aplikacije Snapchat, objavila je da će otpustiti oko 16% zaposlenih, što znači približno 1.000 radnih mesta manje. Ova odluka dolazi kao deo šire strategije restrukturiranja koja sve više zahvata tehnološku industriju.

Ono što dodatno pojačava težinu ove odluke jeste činjenica da se radi o još jednom u nizu rezova, što ukazuje na dugotrajan pritisak na poslovanje. Kompanija koja je nekada simbol rasta sada agresivno smanjuje troškove kako bi stabilizovala finansije.

Foto: Shutterstock

Milioni dolara i neizvesnost zaposlenih

Prema zvaničnim podacima, otkazi će kompaniju koštati između 95 i 130 miliona dolara kroz otpremnine i povezane troškove. Iza tih brojki stoje stvarni ljudi i karijere, što dodatno naglašava ozbiljnost situacije. Finansijska optimizacija ovde dolazi uz visoku socijalnu cenu.

Kompanija navodi da je cilj ovih poteza povećanje efikasnosti i ubrzanje puta ka profitabilnosti. Međutim, takve odluke često otvaraju pitanje da li je rast po svaku cenu doveo do trenutka u kojem su rezovi postali jedini izlaz.

Foto: Profimedia

Potraga za profitom menja pravila

U internom obraćanju zaposlenima, direktor Evan Spiegel potvrdio je da dodatnih 300 otvorenih pozicija neće biti popunjeno. Ova odluka jasno pokazuje zaokret ka opreznijem upravljanju resursima i smanjenju troškova na svim nivoima.

Zvanično obrazloženje govori o „optimizaciji“ i „prioritetnim inicijativama“, ali realnost ukazuje na kompaniju koja pokušava da redefiniše svoj poslovni model. U takvom okruženju, fleksibilnost postaje važnija od rasta.

Foto: Shutterstock

Niz otkaza bez presedana

Ovo nije prvi talas otkaza za Snap Inc.. Tokom prethodnih godina kompanija je već smanjivala broj zaposlenih - 10% u 2024, 3% krajem 2023. i čak 20% još 2022. godine. Kontinuitet ovih poteza pokazuje da se ne radi o izolovanom incidentu, već o dugoročnom trendu.

Takav obrazac ukazuje na dublje strukturne izazove unutar kompanije. Svaki novi talas dodatno pojačava pritisak na preostale zaposlene i menja unutrašnju dinamiku organizacije.

Foto: Shutterstock, Twitter

Velika baza - profit i dalje izazov

Uprkos svemu, Snapchat i dalje beleži ogroman domet, sa prosečno 474 miliona dnevnih korisnika. Platforma ostaje izuzetno popularna, posebno među mlađom publikom, zahvaljujući formatu nestajućih poruka i sadržaja.

Ipak, visoka popularnost ne garantuje stabilnu profitabilnost. Iako su gubici smanjeni na 460 miliona dolara uz rast prihoda na 5,9 milijardi, kompanija i dalje traži održiv model koji može balansirati između rasta, troškova i dugoročne dobiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.